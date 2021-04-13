On bir ayın sultanı ramazanda binlerce kişinin ziyaret ettiği Hırka-i Şerif merak ediliyor. Yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçen ramazanda ziyarete açılmayan Hırka-i Şerif'in bu yıl ziyaret edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Peki, Hırka-i Şerif ziyarete açık mı? 2021 Ramazan ayında Hırka-i Şerif ziyarete açılacak mı? Hırka-i Şerif nerede? Hırka-i Şerif hangi camide? Hırka-i Şerif ne zaman açılıyor 2021? İşte Hırka-i Şerif hakkında merak edilenler...

Hz. Muhammed'in muhafaza edilen iki kıyafetinden biri olan ve miraca yükselirken giydiği Hırka-i Şerif'in bu ramazan da ziyarete açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Peki, Hırka-i Şerif ziyarete açık mı? 2021 Ramazan ayında Hırka-i Şerif ziyarete açılacak mı? Hırka-i Şerif nerede? Hırka-i Şerif hangi camide? Hırka-i Şerif ne zaman açılıyor 2021? İşte Hırka-i Şerif hakkında merak edilenler...

HIRKA-İ ŞERİF NEREDE? HIRKA-İ ŞERİF HANGİ CAMİDE?

Hz. Muhammed'in muhafaza edilen iki kıyafetinden biri olan ve miraca yükselirken giydiği Hırka-i Şerif, Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde muhafaza ediliyor.

2021 RAMAZAN AYINDA HIRKA-İ ŞERİF ZİYARETE AÇILACAK MI?

On bir ayın sultanı ramazanda binlerce kişinin ziyaret ettiği Hırka-i Şerif, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçen ramazanda olduğu gibi bu yıl da ziyaret edilemeyecek.

Hz. Muhammed'in, Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif'in muhafazasını üstlenen 59. kuşaktan torunu Barış Samir, ramazan ayında yurt içi ve yurt dışından yüz binlerce insanın her yıl kutsal emaneti ziyaret ettiğini söyledi.

RAMAZANIN İLK CUMASI ZİYARETE AÇILIYORDU!

Sultan 1. Ahmet'in daveti üzerine 1611 yılında Hırka-i Şerif Muhafız Ailesi'nin İstanbul 'a geldiğini belirten Samir, Hırka-i Şerif'in 1851'den bu yana ramazanın ilk cuması ziyarete açıldığını hatırlattı.

Samir, tüm dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Koronavirüs salgınının yayılımının engellenmesi için bir çok tedbir alınmaktadır. Hırka-i Şerif geçen yıl söz konusu salgın sebebi ile ziyarete açılamamıştı. Salgının üzerinden 1 seneyi aşkın zaman geçti. Virüsün mutant versiyonları ile pandemi hala küresel ölçekte maalesef bulaşıcılığı artarak devam ediyor.

Muhafız aile olarak, geçen sene olduğu gibi, bu sene de pandemi dolayısıyla, Hırka-i Şerif'e ziyaret için gelenler ve ziyareti yaptıracak ekibin sağlığını riske atmamak adına, maalesef mübarek emaneti ziyarete açamayacağımız üzüntü ile belirtmek isterim. Umarız ki gelecek sene, ülkemiz ve tüm dünya bu salgın hastalıktan bir an önce kurtulur ve biz de dört asırı aşkındır süregelen ziyaret geleneğimizi sürdürmeye devam ederiz.

Alınan önemler çerçevesinde, vatandaşlarmızın sağlıklı bir Ramazan Ayı geçirmesini temenni eder, hayır ve idrak dolu bir Ramazan Ayı dileriz."