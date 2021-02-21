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Hira Koyuncuoğlu, Akıncı dizisine katıldı!

21 Şubat 2021 Pazar - 16:28 | Son Güncelleme : 21 02 2021 - 16:28

Genç oyuncu Hira Koyuncuoğlu, “Akıncı” dizisinin kadrosuna dahil oldu.


Oyuncu, komiser Güneş karakterini canlandıracak. Polis akademisinden birincilikle mezun olmuş, 5 yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görev yapmış polis Güneş, dizide Erkan Bektaş’ın canlandırdığı Kemal Müdür’ün en güvendiği ekip arkadaşlarından biri olacak. Yücel Komiser’in vefatından sonra emniyetteki oyuncu kadrosu da böylece daha da büyümüş olacak.
 

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