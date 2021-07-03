Hipnoz nedir, hipnoz ile itiraf mümkün mü? Müge Anlı, Büşra Büyükşen'in hipnozla konuşturulacağını söyledi!

Müge Anlı ise Tatlı Sert programında masaya yatırılan 3 yıldır çözülemeyen Necla-Metin Büyükşen çiftinin cinayeti Türkiye’nin gündemin olmayı sürdürüyor. Şüpheli olan Büşra Büyükşen'in çelişkili ifadelerinin ardından Müge Anlı, Büşra'nın hipnozla konuşturularak ifadesinin alınacağını duyurdu. Söz konusu açıklamanın ardından hipnoz ile ilgili araştırmalar hızlandı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, yaklaşık üç yıl önce, Konya'da Necla - Metin Büyükşen cinayetinin işlendiği programa, olay anında evde olan ve ölü taklidi yaparak kurtulduğunu öne süren Büşra Büyükşen hipnoz yöntemi ile konuşturulacak. Müge Anlı, programının sezon finali olan son bölümünde Büşra'ya bir jandarma ve doktor eşliğinde hipnoz yönteminin uygulanacağını söyledi. Peki, Hipnoz nedir, hipnoz ile itiraf mümkün mü?

HİPNOZ NEDİR?

Hipnoz, psikolojiye göre, telkine yatkınlık gösteren bir tür yapay uyku veya uyku-uyanıklık arası haldir. Terimi ilk kullanan, Yunan mitolojisindeki uyku ilahının adından (Χυπνος) esinlenen İskoç hekim S. James Braid'dir (1795-1860). İlk zamanlar sihirbazlık ya da büyücülüğün bir dalı gibi görülen hipnotizma bilim çevrelerince önceleri mesmerist bir uygulama sanılarak aşağılanmışsa da, 19. yüzyılın sonlarında kimi psikoloji çevrelerinin, özellikle Salpetrier ve Nancy ekollerinin reddetmek yerine fenomene bilimsel araştırıcılıkla yaklaşıp, fenomeni bilimsel deneylerle sistemli bir şekilde incelemesi sonucunda, hipnoz bilim alanındaki yerini almıştır.

Hipnoz, ruh ve beden ilişkisinin (sonuçta perispri ve beden ilişkisinin) gevşemesi sonucunda oluşan bir degajman halidir.

Hipnozun derinlik derecelerine ve özelliklerine göre farklı çeşitleri vardır. Başlıca üç hipnoz hali vardır:

Letarji (şarm, telkin, inangaçlık hali): Neo-spiritüalizm, hipnozun bu aşamasını “kendiliğinden imajinasyon” aşaması olarak görür. Hipnozun bu halinin en belirgin özelliği süjenin telkine şuursuzca yatkınlık özelliğidir. Bu haldeki süjede telkin yoluyla, beş duyuyu ilgilendiren hipnotik halüsinasyonlar yaratılabilir.

Katalepsi (donma hali): Süjenin gözleri açık olmakla birlikte, kasları donma denilen derecede uzun süre sabit kalır. Organlarını bırakıldığı konumda tutar. Çevredeki gürültüleri duymamakla birlikte, müzikten etkilendiği saptanmıştır. Telkin alma yeteneği azaldığından, emirler sonuçsuz kalır. Hipnozda tehlikeli bir safhadır. Hastanın uyandırılamaması söz konusudur. Hipnozitör, hipnozun bu safhaya geçmesine müsaade etmez.

Somnambülizm (uyurgezerlik hali): Süje kendisi üzerindeki kontrol yeteneklerini biraz daha bilinçli ve kapsamlı olarak tekrar kullanmaya başlar. Telkin doğrudan doğruya olanaklı değildir, ancak ikna yoluyla olanaklıdır. Süjede olağan halde görülmeyen bir zeka ve muhakeme yeteneği belirir. Bu şuur hali 'superconscience' olarak adlandırılmıştır. Somnambülizm hali de belirtilerine ve derinlik derecelerine göre kendi içinde sınıflara ayrılır. Hipnozdaki bu yapay somnambülizm (somnambulisme provoqué) hali "doğal uyurgezer" denilen insanlarda kendiliğinden oluşmaktadır ki, doğal uyurgezerler bu haldeyken, zeka gerektiren karmaşık faaliyetlerde bulunabilirler, fakat uyandıktan sonra, yapmış oldukları bu faaliyetlerin hiçbirini hatırlamazlar.

HİPNOZ İLE İTİRAF MÜMKÜN MÜ?

Hipnozun kriminolojide kullanılmasının başarılı sonuçlar vermiştir. Ancak yalnızca cinayet suçlarında kullanıldığı algılanmamalıdır. Tecavüz, soygun, çocuk istismarı, hırsızlık, yıkıcılık (Vandalizm), taciz, saldırı, kurumsal casusluk, kazayı yeniden hatırlama gibi olaylarda da polis soruşturmasında bütün yasal yöntemler denendikten sonra hala bir sonuca varılamıyorsa hipnoz yöntemine başvurulabilmektedir. Bu nedenle 1985 yılında ABD'de bir yasa çıkartılarak adli hipnoz belirli koşulların yerine getirilmesi kaydıyla yasa çerçevesinde kabul edilmiştir. Nitekim adli hipnoz, o yıldan bu yana Amerika'da kolluğa yardımcı bir yöntem olarak yasal çerçevede uygulanmakta ve kabul edilmektedir. Hipnoz altında dinlenen tanıkların verdikleri ifadelerin mahkemede delil niteliği taşıyabilmesi için öncelikle hipnoz uygulanacak kişinin buna rızası olması gerekir. Aksi takdirde hipnozla alınan ifade delil niteliği taşımaz. Nitekim hipnotizörler de bir kişinin zorla ya da baskı altında hipnoz olmasının mümkün olmadığını iddia ederler. Diğer bir koşul, hipnozun soruşturmadan bağımsız ve konusunda uzman bir psikiyatrist veya psikolog tarafından uygulanmasıdır.

NECLA VE METİN BÜYÜKŞEN CİNAYETİ

Konya'nın Karatay İlçesine bağlı İsmil mahallesindeki evlerine 3 Eylül 2018 gecesi maskeli bir şahıs tarafından öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayeti 3 yıldır aydınlatılmadı. Müge Anlı'nın canlı yayınına konuk olan çiftin doktor oğlu Osman Büyükşen, anne ve babasının katilinin ortaya çıkartılması için yetkililere yardım çağrısında bulundu. Tek tanık olarak bilinen Büşra Büyükşen Müge Anlı'da katili görmediğini söylese de kimseyi inandıramadı. Çiftin iki oğlu da programda bildiklerini anlattı. Osman Büyükşen anne ve babasının bulunması için adeta yalvardı. Osman Bey, cinayette kardeşi Büşra, Uğur ve Uğur'un eşi Betül ile ailesinden şüphelendiğini söyledi. Uğur ve Betül'ün öldürülen çift ile önceden mehir yüzünden kavgalı oldukları biliniyor.