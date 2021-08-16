Hipertansiyon hastasıysanız bu 10 belirtiye dikkat!

Hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları gibi rahatsızlıkların en önemli risk faktörlerinden biridir. Tüm dünyada ve ülkemizde ölümün en önemli sebepleri arasında yer alıyor. Hipertansiyon, birçok hastada ciddi belirtiler oluşturmasa da, inme ve kalp krizi gibi ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olan sinsi bir hastalıktır. Doç. Dr. Yaşar Turan hipertansiyon hastalarının dikkat etmesi gerekenleri anlattı.

Artan hava sıcaklıkları pek çok kronik hasta için büyük risk taşıyor. Özellikle hipertansiyon hastalarının yaz sıcaklıklarında ciddi belirtiler gösterdiğini dile getiren Doç. Dr. Yaşar Turan ‘Yaz sıcaklarında hipertansiyon hastalarının dikkat etmesi gereken durumlar’ hakkında bilgiler verdi.

VÜCUT ISISI KONTROL ALTINDA TUTULMALI

Artan hava sıcaklığına yüksek nem de eşlik ediyorsa vücut dengesi üzerine daha yıkıcı bir etkiye sebep olmaktadır. Yüksek nem vücudun terleme ve soğuma ile vücut ısısı kontrol kabiliyetini önemli oranda bozmaktadır. Yüksek nem ile birleşen yüksek sıcaklıklar, ciltte daha fazla kan akışına neden olur ve bu da kalbin daha hızlı ve daha sert atmasını gerektirebilir. Böyle bir durumda, vücut serin bir güne kıyasla dakikada iki kat daha fazla kan dolaşımı yapmak zorunda kalabilir.

BİLMENİZ GEREKEN 10 TEHLİKE İŞARETİ!

Yüksek sıcaklık ve nem durumunda görülebilecek tehlike işaretleri;

- Baş ağrısı

- Baş dönmesi veya kafa karışıklığı

- Bulantı ve/veya kusma

- Halsizlik

- Aşırı terleme

- Çarpıntı

- Kas spazmları veya krampları

- Soğuk ve nemli cilt

- Ayak bileklerinde şişlik

- Koyu ve az idrar

BOL SIVI ALIN!

Böyle bir durum ile karşılaştığınızda, daha serin, klimalı veya gölge bir alana geçilmeli ve bol sıvı alınmalıdır. Ayrıca soğuk duş ve dinlenme faydalı olacaktır. Buna rağmen şikayetler düzelmezse, derhal tıbbi yardım alınmalıdır.

AŞIRI SICAKLARDA ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Yüksek sıcaklık ve nem için alınması gereken önlemler;

- Düzenli sıvı alımı çok önemlidir. Susuz hissetmeseniz bile düzenli ve bol sıvı alınmalıdır. Günde en az 2 litre su içilmeli, yoğun sıvı kaybı olan durumlarda bu arttırılmalıdır.

- Çok sıcak ve nemli günlerde şekerli veya alkollü içeceklerden kaçının.

- Yoğun çay ve kahve tüketiminden kaçının. Bunlar hem kalbin daha hızlı çalışmasına hem de idrar söktürücü etkileri nedeniyle vücuttan sıvı kaybına sebep olur.

- Sıcak ve nemli havalarda vücuttan mineral kaybı da daha fazla olmaktadır. Kas ve organların düzenli çalışması için sodyum, potasyum, magnezyum ve diğer mineralleri yenilemek önemlidir. Bu mineraller, kalp atışınızı düzenlemek ve kaslarınızın kasılmasına yardımcı olmak gibi bedensel işlevlere yardımcı olur.

- Sigara içmeyin. Kalbin beslenmesini bozan ve damar sertliğine sebep olan sigara, kalbin iş yükünün ve oksijen ihtiyacının arttığı sıcak ve nemli havalarda ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir.

- Hava alan kumaşlardan yapılmış, bol, hafif, açık renkli giysiler giyin. Şapka kullanımı da faydalı olacaktır.

- Ayağınıza uygun, iyi havalandıran ayakkabılar ve teri uzaklaştıran çoraplar giyin.

- Güneş ve nemin en etkili olduğu saatler olan 10:00 - 16:00 saatleri arasında dışarıda çok fazla zaman geçirmekten kaçının. Dışarıda çok zaman geçiriyorsanız, gölgede veya klimada sık sık mola verin.

- Havanın daha serin olduğu sabah veya akşam saatlerinde spor ve yürüyüş yapmanız daha güvenli ve faydalı olacaktır.

- Diyetinize dikkat edin. Tuz ve yağ oranı yüksek, sağlıksız, hazır gıdalar ve atıştırmalıklardan kaçının. Bol sebze ve meyve tüketin.

- İlaçlarınızı düzenli kullanın. Tansiyon takibi yapın ve doktor kontrolünüzü ihmal etmeyin.