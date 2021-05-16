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Hipertansiyon hastalarına tuz, aşırı kilo, sigara ve alkol uyarısı

AA |  16 Mayıs 2021 Pazar - 16:03 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 16:03

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, salgın döneminde, hipertansiyonun ne kadar büyük bir sağlık problemi olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.


Prof. Dr. Üstündağ, 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü nedeniyle AA  muhabirine yaptığı açıklamada, aşırı tuz tüketimine bağlı ortaya çıkan  hipertansiyon hastalığının tüm dünyada ölümlerin en önemli sebeplerinin başında  geldiğini belirtti.
 
Yüksek tansiyonun dünyada bir yılda 10 milyon kadar kişinin ölümüne  neden olduğunu aktaran Üstündağ, "Türkiye'de de ölümlerin yüzde 25'i  hipertansiyon ve ona bağlı hastalıklardan kaynaklı. Yani tuzun aşırı tüketimi  hipertansiyona yol açarak ölümleri artırıcı bir faktör olarak ortaya çıkıyor."  diye konuştu.
 
Üstündağ, Türkiye'de erişkin bireylerde hipertansiyonun görülme  sıklığının yüzde 30 olduğunu, oranın yaş aralığı ilerledikçe yükseldiğini ve 50  yaş üstü bireylerin büyük çoğunluğunun hipertansiyon hastası olduğunu söyledi.
 
Türkiye'de yapılan araştırmalarda hipertansiyon farkındalığının yüzde  50 olduğunu aktaran Üstündağ, "İnsanlarımızın yarısı hipertansiyonu olduğunun  farkında. Bunun farkına varıp da tedavi alanların oranı da çok düşük. Bizim kan  basıncını kontrol altına alma başarımız da çok düşük. 2003 yılında yüzde 9  civarındaydı, ilerleyen senelerde yüzde 30'lara ulaştı fakat bu oranlar çok  düşük. Mutlaka tuzu azaltmalıyız. Diyabet, aşırı kilo, sigarayla mücadele  konusuna da daha fazla önem vermeliyiz." diye konuştu.
 
Hipertansiyonu olanlarda Kovid-19'un daha ağır geçtiğinin görüldüğünü  ifade eden Üstündağ, "Hipertansiyon hastalarının koronavirüse yakalanmalarıyla  ilgili direkt bir bağlantı yok ancak Kovid-19, kronik hastalığı olan olgularda  daha ağır bulgularla seyredebilmekte ve daha olumsuz sonuçlar gelişebilmektedir.  Salgın döneminde hipertansiyonla mücadelenin önemi bir kat daha arttı." diye  konuştu.
 
Üstündağ, hipertansiyonla mücadelede vatandaşlardan en büyük  beklentilerinin tuz kullanımını azaltmaları olduğunu kaydetti.
 
  
 

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Prof. Dr. Sedat Üstündağ salgın Hipertansiyon
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