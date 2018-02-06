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Hint koca gizlice karısının böbreğini sattı

06 Şubat 2018 Salı - 18:11 | Son Güncelleme : 06 02 2018 - 18:11

Polise şikayette bulunan kadın, ailesinin vadettiği başlık parasını ödeyememesi nedeniyle hastanede yattığı sırada eşinin böbreğini kendisinden habersiz sattığını iddia etti


Hindistan'da bir adam, kendisine vadedilen başlık  parasının ödenmediği gerekçesiyle karısının böbreğini gizlice sattı. 
 
Hindistan Times gazetesindeki habere göre, Batı Bengal eyaletinde  yaşayan kadın, kocası tarafından böbreğinin gizlice satıldığı iddiasıyla polise  suç duyurusunda bulundu.
 
12 yıl önce evlenen Rita Sarkar isimli kadının ailesi, kızlarının  kocası Biswajit Sarkar'a 3 bin dolar başlık parası ödemeyi kabul etti ancak  Rita'nın ailesi maddi imkansızlıklardan dolayı damatlarına söz verdikleri başlık  parasını ödeyemedi.
 
Rita, 2 yıl önce yaşadığı mide ağrısı şikayetinin ardından tedavi  amacıyla kocası ve kayınbiraderi tarafından Kolkata şehrinde özel bir kliniğe  götürüldü.
 
Hastane yetkilileri, apandisti alındıktan sonra midesindeki ağrının  dineceğini belirterek kadını ameliyata aldı. Ameliyatın ardından mide ağrıları  daha da artan kadın, eşine kendisini yeniden hastaneye götürmesi için yalvardı.
 
Koca Sarkar, ısrarlarına rağmen karısını hastaneye götürmedi ve  ameliyatından hiç kimseye bahsetmemesi için baskı uyguladı. Kocasından habersiz  akrabalarının yardımıyla 3 ay önce hastaneye giden kadına doktorlar sağ  böbreğinin olmadığı haberini verdi.
 
Bunun üzerine büyük şaşkınlık yaşayan Rita, "O zaman kocamın neden  ameliyat hakkında sessiz kalmam için bana baskı yaptığını anladım. Ailem başlık  parasını ödeyemediği için böbreğimi sattı." diye konuştu.
 
Rita, ailesinin söz verdiği 3 bin dolarlık başlık parasını ödeyememesi  nedeniyle böbreğinin habersizce kocası tarafından satıldığını düşünerek polise  başvurdu.
 
Karısının böbreğini gizlice sattığı iddiasıyla Sarkar ve kardeşi  gözaltına alındı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, koca Sarkar ve kardeşi, Rita  Sarkar'ın böbreğini bir iş adamına sattıklarını itiraf etti. Olaydan dolayı  ameliyatın yapıldığı hastane ile ilgili de işlem yapılacağı belirtildi.
 
Hindistan geleneklerine göre, kızın ailesi damada belirli bir başlık  parası ödüyor.
 
  
 

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