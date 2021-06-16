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Hindistan Twitter'ı düzenlemelere 'kasten uymamakla' itham etti

AA |  16 Haziran 2021 Çarşamba - 17:49 | Son Güncelleme : 16 06 2021 - 17:49

Hindistan hükümeti, sosyal paylaşım sitesi Twitter'ı, mayıs sonunda uygulanmaya başlanan ve sosyal medya platformlarına yeni kurallar getiren internet düzenlemesine uymamakla suçladı.


Hindistan Teknoloji Bakanı Ravi Shankar Prasad, Twitter hesabından  yaptığı paylaşımlarda, sosyal medya platformunun, 26 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe  giren internet düzenlemesine, verilen birden fazla fırsata rağmen "kasıtlı olarak  uymama yolunu seçtiğini" belirtti.
 
Hindistan'daki internet düzenlemeleri söz konusu olduğunda "ifade  özgürlüğünün bayrak taşıyıcısı" olarak nitelendirilen Twitter'ın "kasıtlı karşı  koyma yoluna" gitmesinin şaşırtıcı olduğunu kaydeden Prasad, "Ayrıca, şaşırtıcı  olan şey, Twitter'ın ülke yasalarının gerektirdiği şekilde süreç oluşturmayı  reddederek, kullanıcıların şikayetlerini ele almamasıdır." ifadesini kullandı.
 
 Bakan Prasad, Twitter'ı, bazı içerikleri "sadece beğendiklerine ya da  beğenmediklerine uygun olduğunda", manipüle edilmiş medya" olarak etiketlediğini  kaydetti.
 
Hukukun üstünlüğünün Hint toplumunun temeli olduğunu ve Hindistan'da  ifade özgürlüğünün anayasal güvence altında bulunduğunun G7 zirvesinde bir kez  daha teyit edildiğini belirten Prasad, "herhangi bir yabancı kuruluşun, ülke  kanunlarından muaf tutulmak için kendisini Hindistan'da ifade özgürlüğünün bayrak  taşıyıcısı olarak göstermesi gibi girişimlerin yersiz olduğunu söyledi.
 
 Twitter, kullanıcı sözleşmesi ve topluluk kuralları uyarınca, yanıltma  amacıyla imal edilmiş veya değiştirilmiş medya (video, ses ve görüntü)  içeriklerine "manipüle edilmiş medya" ibaresi ekliyor.
 
Twitter, Hindistan'da yeni internet düzenlemeleri için geçici bir  baş uyum görevlisi atadı
 
Diğer yandan, Twitter'dan dün yapılan açıklamada, Hindistan'daki yeni  düzenlemelere riayet etmek için şirketin her türlü çabayı gösterdiği belirtildi.
 
Şirket, Hindistan'da, yeni düzenlemeler kapsamında zaruri olan geçici  baş uyum görevlisini atadığını, yakında Hindistan Elektronik ve Bilgi  Teknolojileri Bakanlığının konuyla ilgili bilgilendirileceğini kaydetti.
 
Twitter, geçen ay sonunda uygulamaya girmesiyle yeni kuralları "ifade  özgürlüğüne yönelik potansiyel tehdit" olarak nitelendirmişti.
 
Hindistan'da yeni sosyal medya düzenlemesi şubat ayında kabul  edilirken bu kapsamda, sosyal medya şirketlerinin ülkede temsilci bulundurmaları,  talep edildiğinde "zararlı içeriklerin" kaynağını bildirmesi ve kaldırması  gerekiyor.
 
Sosyal medya şirketlerinin, talep edildiğinde "zararlı içeriklerin"  kaynağını bildirmesi gerekecek
 
Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ravi Shankar Prasad ile Bilgi  ve Yayın Bakanı Prakash Javadekar, 26 Şubat'ta başkent Yeni Delhi'de  düzenledikleri ortak basın toplantısında, "Enformasyon Teknolojisi Kuralları  2021" adlı taslak düzenlemeyi açıklamıştı.
 
Prasad, bu kapsamda, sosyal medya şirketlerinin talep edildiğinde  "zararlı içeriklerin" kaynağını bildirmesi gerekeceğini belirtmişti.
 
"Zararlı içeriklerin" kapsamında devlet güvenliği, kamu düzeni, taciz  ve zararlı cinsel içerik gibi konuların yer alacağını belirten Prasad, "Hükümet  eleştiriyi ve muhalefet hakkını memnuniyetle karşılıyor, ancak sosyal medya  kullanıcılarının, sosyal medyanın kötüye kullanımına karşı şikayetlerini dile  getireceği bir yapıya sahip olmaları çok önemli." demişti.
 
Yasal düzenlemenin üzerinden geçen 3 aylık geçici muafiyet süresinin  ardından 26 Mayıs'ta uygulanmaya konulan tedbirler, kamuoyunda düşünce ve ifade  özgürlüğünün kısıtlanacağına dair kaygılara sebep olmuştu.
  
Ülkedeki söz konusu internet düzenlemesiyle Facebook ve Twitter gibi  sosyal paylaşım sitelerine suç niteliği taşıyan paylaşımları kaldırma, kötü  niyetli enformasyon yayma girişimlerine karşı kullanıcı trafiğini ve bilgilerini  paylaşma ve tüm paylaşımları adli takibe olanak sağlamak üzere üçüncü taraflar  için erişilebilir kılacak şekilde düzenleme zorunluluğu getirilmişti.
 

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Hindistan Twitter düzenleme
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