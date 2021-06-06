Hindistan, Sputnik V aşısının üretimini onayladı

Hindistan Genel İlaç Kontrolörlüğü (DCGI), Hindistan Serum Enstitüsü'ne (SII) "Sputnik V" aşısını üretim yetkisi verdi.

Günlük vakaların 100 binin üstünde seyrettiği Hindistan'da alınan bu kararla birçok eyalette yaşanan aşı sıkıntısının aşılması amaçlanıyor.

Hindistan'da üretimi onaylanan "Sputnik V" aşısına 12 Nisan'da acil kullanım yetkisi tanınmış ve 14 Mayıs'ta uygulanmaya başlanmıştı.

Rus aşısı, 65'ten fazla ülkede kullanım onayı alırken henüz AB veya ABD tarafından onaylanmadı.

227 milyon dozdan fazla aşı uygulandı

Aşılama kampanyasının 16 Ocak'ta başlatıldığı Hindistan'da şimdiye kadar 227 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

Toplam vaka sayısının 28 milyon 694 bin 879'a çıktığı ülkede, bugüne kadar 344 bin 82 kişi öldü.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.