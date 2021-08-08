08 Ağustos 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.435 0.21 EURO 10,1720 0.64
USD 8,6230 1.21 ALTIN 488,460 -1.16
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hindistan onayladı! Tek dozluk...

AA |  08 Ağustos 2021 Pazar - 17:47 | Son Güncelleme : 08 08 2021 - 17:47

Hindistan, ABD ilaç devi Johnson&Johnson şirketinin ürettiği tek dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımını onayladı.


Hindistan Sağlık Bakanı Mansukh Mandaviya, yaptığı açıklamada,  Hindistan’ın aşı seçeneklerini genişleterek, Johnson&Johnson şirketinin ürettiği  tek dozluk Kovid-19 aşısının acil kullanımını onayladığını bildirdi.
 
Şimdiye kadar 5 Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verdiklerini  belirten Mandaviya, söz konusu aşının ülkenin salgına karşı toplu mücadelesini  daha da artıracağını ifade etti. Johnson&Johnson şirketinin ürettiği Kovid-19 aşısı kanda pıhtılaşmaya  neden olduğu yönündeki raporların ardından eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.
 
Söz konusu aşının kullanımı nisanda ABD’de de durdurulmuş ancak kısa  süre sonra yetkililerce acil kullanımına tekrar izin verilmişti.
 

ETİKETLER

hindistan abd ilaç devi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.