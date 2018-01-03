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Hindistan, İsrail ile arasındaki silah anlaşmasını iptal etti

AA |  03 Ocak 2018 Çarşamba - 0:47 | Son Güncelleme : 03 01 2018 - 0:47

Hindistan hükümetinin, İsrail’in Rafael savunma şirketi ile yaptığı 500 milyon dolar değerindeki silah anlaşmasını iptal ettiği bildirildi.


İsrail’in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Rafael savunma  şirketi yönetimi, Hindistan hükümetinin daha önce aralarında imzalanan yarım  milyar dolarlık silah anlaşmasının iptal edildiği yönündeki resmi kararı  kendilerine ilettiğini belirtti.
 
Haberde, söz konusu anlaşmanın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun  ocak ayının ortalarında Hindistan’a düzenleyeceği 4 günlük resmi ziyaret öncesi  iptal edilmesinin dikkat çekici olduğu vurgulandı. 
 
Rafael savunma şirketi tarafından üretilen füzeler, üretilmekte olan  Hindistan'ın ilk uçak gemisinde kullanılacaktı.
 
İsrail, son zamanlarda Hindistan'a silah tedarikinde önemli bir ülke  haline gelmiş, iki ülke arasında milyonlarca dolarlık silah anlaşmaları  imzalanmıştı. 
 
Geçen nisan ayında Hindistan ile İsrail arasında orta mesafeli havadan  karaya füze, füze fırlatma rampaları ve iletişim teknolojisi sağlama amacıyla iki  milyar dolarlık askeri anlaşma imzalanmıştı. 

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