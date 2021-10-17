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Hindistan'ın güneyindeki şiddetli yağışlar sonucu 18 kişi öldü

AA |  17 Ekim 2021 Pazar - 21:58 | Son Güncelleme : 17 10 2021 - 21:58

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde dün gün boyu süren şiddetli yağışlar sonucu en az 18 kişinin öldüğü, onlarca kişinin kaybolduğu bildirildi.


Hindustan Times'ın haberine göre, eyalette etkili olan şiddetli  yağışların ardından ani sel ve toprak kaymaları meydana geldi.
 
Yağışlar sonucu yaşanan felakette en az 18 kişi hayatını kaybetti,  onlarca kişi ise kayboldu.
 
Ulusal Afet Müdahale Gücü ve Hint Ordusu, can kaybının artmasından  endişe edilen afet bölgesi Kottayam ve Idukki'deki arama kurtarma çalışmalarına  destek veriyor.
 
Yetkililer, yağışların azaldığı, yardım ve kurtarma operasyonlarının  devam ettiği bilgisini paylaştı.
 
İçişleri Bakanı Amit Shah, hükümetin Kerala'daki durumu takip ettiğini  ve mümkün olan tüm desteğin sağlanacağını söyledi.
 
Kerala'da 2018'de şiddetli yağışlar nedeniyle 223 kişi ölmüş, yüz  binlerce kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
 
  

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Hindistan Kerala şiddetli yağışlar
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