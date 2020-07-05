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Hindistan'ın Çin ile çatışmanın yaşandığı Ladakh’taki hava üssünde hareketlilik arttı

AA |  05 Temmuz 2020 Pazar - 0:24 | Son Güncelleme : 05 07 2020 - 0:24

Hindistan Hava Kuvvetlerinin Çin ile çatışmanın yaşandığı Ladakh'taki hava üssünde hareketliliğin arttığı bildirildi.


NDTV kanalındaki habere göre, Hindistan’ın Ladakh’ta bulunan hava  üssünde savaş ve nakliye uçaklarının yanı sıra taarruz helikopterlerinin  uçuşlarıyla hareketlilik yükseldi.
 
İsminin açıklanmasını istemeyen bir subay, gazetecilere yaptığı  açıklamada, Hint Hava Kuvvetlerinin tüm zorlukları karşılamaya ve operasyonlara  hazır olduğunu belirtti.
 
Söz konusu hava üssünün Çin sınırı boyunca ülkenin muharebeye hazırlık  derecesinin artırılmasında önemli bir oynadığı belirtiliyor.
 
Hint Hava Kuvvetlerinin bölgedeki faaliyetleri geçen ay Çin ve Hint  askerleri arasında yaşanan, 20 Hint askerinin ölümüne yol açan çatışmanın  ardından daha da arttı.
 
Hindistan, Çin ile gerilimin tırmandığı Doğu Ladakh'a karadan havaya  füze savunma sistemi, obüs ve tank konuşlandırmıştı.
 
Yeni Delhi yönetimi, haziran sonunda TikTok, CamScanner, Share it,  Wechat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master’in de aralarında bulunduğu Çinli  teknoloji şirketine ait 59 mobil uygulamayı "Hindistan'ın egemenliği, bütünlüğü,  savunması, güvenliği ve kamu düzenine karşı zararlı faaliyetlerde bulunduğu"  gerekçesiyle yasaklamıştı.
 
Bölgede gerilimi yükselten süreç
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint  askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten  süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi,  burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.
 
Çin askerlerinin, "bölgeden ayrılmaları" yönünde defalarca yapılan  sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmiş, iki ülke arasında bir diğer  tartışma konusu Sikkim eyaletinde de Çin ve Hint askerleri arasında çatışmalar  yaşanmıştı.
 
İki ülke askerlerinin Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde  karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.
 
Öte yandan haziran başında iki ülke dışişleri bakanlığı yetkililerinin  sınırda artan gerilimi video konferans yoluyla görüştüğü açıklanmıştı.
 
Hindistan, anlaşmazlığın barışçıl müzakereyle üstesinden gelinmesi  konusunda Çinli yetkililerle hemfikir olunduğunu bildirmiş, Pekin yönetimi de iki  ülkenin gerilimin düşmesine ilişkin konsensüse vardığını duyurmuştu.
 
Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının  büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.?
 
Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın  Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken,  Yeni Delhi, Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin  tarafından işgal edildiğini savunuyor.?
 
Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik  ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de de Çin'in  bölgedeki sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine  artmıştı.
 

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Hindistan Çin sınır çatışma
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