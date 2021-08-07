Hindistan'dan Johnson&Johnson’ın tek doz aşısına acil kullanım onayı

Hindistan Sağlık Bakanı Mansukh Mandaviya, yaptığı açıklamada, Hindistan ’ın aşı seçeneklerini genişleterek, Johnson&Johnson şirketinin ürettiği tek dozluk Kovid-19 aşısının acil kullanımını onayladığını duyurdu.

Şimdiye kadar 5 COVID-19 aşısının acil kullanımına onay verdiklerini belirten Mandaviya, söz konusu aşının ülkenin salgına karşı toplu mücadelesini daha da artıracağını ifade etti.

Johnson&Johnson şirketinin ürettiği koronavirüs aşısı kanda pıhtılaşmaya neden olduğu yönündeki raporların ardından eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.