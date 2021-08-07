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Hindistan'dan Johnson&Johnson’ın tek doz aşısına acil kullanım onayı

AA |  07 Ağustos 2021 Cumartesi - 22:33 | Son Güncelleme : 07 08 2021 - 22:33

Hindistan, ABD ilaç devi Johnson&Johnson şirketinin ürettiği tek dozluk yeni tip koronavirüs aşısının acil kullanımını onayladı.


Hindistan Sağlık Bakanı Mansukh Mandaviya, yaptığı açıklamada, Hindistan’ın aşı seçeneklerini genişleterek, Johnson&Johnson şirketinin ürettiği tek dozluk Kovid-19 aşısının acil kullanımını onayladığını duyurdu.
 
Şimdiye kadar 5 COVID-19 aşısının acil kullanımına onay verdiklerini belirten Mandaviya, söz konusu aşının ülkenin salgına karşı toplu mücadelesini daha da artıracağını ifade etti.
 
Johnson&Johnson şirketinin ürettiği koronavirüs aşısı kanda pıhtılaşmaya neden olduğu yönündeki raporların ardından eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.
 
Söz konusu aşının kullanımı nisanda ABD’de de durdurulmuş ancak kısa süre sonra yetkililerce acil kullanımına tekrar izin verilmişti.

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