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Hindistan'dan gelenlere 14 gün zorunlu karantina uygulanıyor

AA |  02 Mayıs 2021 Pazar - 19:58 | Son Güncelleme : 02 05 2021 - 19:58

Hindistan'dan veya son 10 gün içinde bu ülkede bulunup Türkiye'ye gelenler, valiliklerce belirlenen yerlerde 14 gün karantina altında tutuluyor.


Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Hindistan'dan ülkelerine dönecek  yabancıların Kovid-19 riski nedeniyle karantinada kalmamak için Türkiye'ye  gelerek tatil yaptıkları iddialarını yalanladı.
 
Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Hindistan'dan veya son  10 gün içinde bu ülkede bulunup Türkiye'ye gelenler, valiliklerce belirlenen  yerlerde 14 gün karantina altında tutuluyor.
 
Karantina süresinin sonunda yapılan PCR testinin negatif çıkması  halinde bu kişilerin karantinası sonlandırılıyor.
 
Ayrıca Türkiye'ye giriş yapmak isteyenlerin son 72 saat içinde  yapılmış PCR testlerinin negatif olması gerekiyor.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 22 Nisan'daki Koronavirüs Bilim Kurulu  sonrası yaptığı açıklamada, "Hindistan varyantı" olarak bilinen Kovid-19  mutasyonuyla mücadele tedbirleri kapsamında Hindistan'dan ve Hindistan temaslı  seyahatlerden Türkiye'ye giriş yapmak isteyen kişilerin belirlenen yurtlarda  karantinaya alınarak 14 gün gözetim altında tutulduklarını açıklamıştı.

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Hindistan valilik karantina
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