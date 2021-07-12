12 Temmuz 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.380 0.15 EURO 10,2830 -0.09
USD 8,6570 -0.01 ALTIN 501,270 -0.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 38 kişi öldü

AA |  12 Temmuz 2021 Pazartesi - 9:46 | Son Güncelleme : 12 07 2021 - 9:46

Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu en az 38 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Polis yetkilileri, ülkenin Racastan ve Uttar Pradeş eyaletlerinde gök  gürültülü sağanakla düşen yıldırım nedeniyle 38 kişinin yaşamını yitirdiğini  açıkladı.
 
Polis Anand Srivastava, Racastan eyaletindeki Amber Kalesi  yakınlarında 11 kişinin fotoğraf çektirdikleri sırada yıldırım düşmesi sonucu  hayatını kaybettiğini belirtti.
 
 
Srivastava, eyalette yıldırım nedeniyle 9 kişinin daha öldüğünü, 20  kişinin de yaralandığını kaydetti.
 
Muson yağmurlarının ve yıldırımların görüldüğü Uttar Pradeş eyaletinde  de 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
 
 
Eyalet yetkilileri, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin ve  yaralananların yakınlarına tazminat verileceğini duyurdu.
 
Hindistan Meteoroloji Departmanı 13-14 Temmuz'da daha fazla yıldırım  görüleceği uyarısında bulundu.
 
Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl  büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor. Hindistan'da her yıl yaklaşık 2  bin kişi yıldırım çarpmaları sonucu hayatını kaybediyor.
 

ETİKETLER

Hindistan muson yıldırım yıldırım düşmesi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.