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Hindistan'da tecavüze uğradığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti

AA |  13 Eylül 2021 Pazartesi - 17:53 | Son Güncelleme : 13 09 2021 - 17:53

Hindistan'ın Mumbai kentinde tecavüze uğradığı iddia edilen kadının hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.


CNN'deki habere göre, Mumbai Emniyet Müdürü Hemant Nagrale düzenlediği  basın toplantısında, 34 yaşındaki kadının Sakinaka Mahallesi'nde minibüsün içinde  baygın halde bulunduğunu söyledi.
 
CNN'e bağlı News-18'in yerel bir yetkiliye dayandırdığı haberinde,  kadının tecavüze ve demir çubukla saldırıya uğradığı iddia edildi.
 
Ağır yaralanan kadının Rajawadi Hastanesi'ne kaldırıldığını ve daha  sonra yaşamını yitirdiğini belirten Nagrale, bir kişinin tecavüz ve cinayet  şüphesiyle gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.
 
Nagrale, gözaltına alınan kişinin suçlu bulunması halinde ölüm  cezasına çarptırılabileceğini ifade etti.
 
 Hindistan benzer olaylarla sık sık gündeme geliyor
 
Tecavüz hadiseleriyle sık sık gündeme gelen Hindistan'da, söz konusu  olaylara yönelik kitlesel eylemler düzenleniyor.
 
 Hindistan'ın Haydarabad kentinde, 27 Kasım 2019'da, 27 yaşında bir  veterinerin 4 kişinin tecavüzüne uğradıktan sonra öldürülmesi ve cesedinin  yakılması sonrası ülkenin çeşitli bölgelerinde büyük çaplı gösteriler  gerçekleştirilmişti.
 
İktidardaki Hindistan Halk Partisinden (BJP) eski milletvekili Kuldeep  Singh Sengar, 17 yaşındaki bir kıza tecavüz etmek suçundan yargılandığı davada,  20 Aralık 2019'da ömür boyu hapse mahkum edilmişti.
 
ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliğinde, 6 Şubat 2020'de, elçilikte  çalışan ve yaşayan temizlik görevlisinin 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz  edilmesi de tepkilere yol açmıştı.
 
Ağustos 2020'de Uttar Pradeş eyaletinde, 13 yaşındaki kız çocuğunun  tecavüz edildikten sonra "vahşice" öldürülmesine sosyal medyada yoğun tepki  gösterilmişti. Kız çocuğunun, "dokunulmazlar" olarak nitelendirilen, ülkedeki en  alt sınıfı temsil eden "Dalit"lere mensup olduğu ifade edilmişti.
 
Yeni Delhi'de, Ağustos 2021'de 9 yaşındaki kız çocuğunun, aralarında  bir rahibin de bulunduğu 4 kişi tarafından tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü  iddiaları protestolara neden olmuştu.
 
  
 

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Hindistan tecavüz Mumbai
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