Aşı skandalı! Binlerce kişinin canını böyle tehlikeye attılar

CNN International'da yer alan habere göre, ülkede binlerce kişiye sahte koronavirüs (Kovid-19) aşısı kurbanı oldu.

Aynı habere göre, ülkede aralarında doktor ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce kişiye aşı yerine tuzlu su enjekte edildi.