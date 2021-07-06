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Aşı skandalı! Binlerce kişinin canını böyle tehlikeye attılar
Koronavirüs salgınının yeni merkezi olarak anılan Hindistan’da skandalların ardı arkası kesilmiyor. İddiaya göre ülkede binlerce kişi sahte aşı kurbanı oldu. İnsanların hem sağlığıyla oynayıp, hem de parasını alan dolandırıcılar arasında doktorlar bile var.
CNN International'da yer alan habere göre, ülkede binlerce kişiye sahte koronavirüs (Kovid-19) aşısı kurbanı oldu.
Aynı habere göre, ülkede aralarında doktor ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce kişiye aşı yerine tuzlu su enjekte edildi.