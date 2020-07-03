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Hindistan'da pusuya düşürülen 8 polis öldürüldü

AA |  03 Temmuz 2020 Cuma - 11:16 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 11:16

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde içlerinde cinayetin de bulunduğu çok sayıda suçtan aranan bir şüpheliyi gözaltına almaya giden polislerden 8'i düşürüldükleri pusuda hayatını kaybetti, 4'ü ise yaralandı.


NDTV kanalındaki habere göre, Uttar Pradeş eyaleti Sözcüsü Awanish  Awasthi, yaptığı açıklamada, görevli polislerin Vikas Dubey'i yakalamak için  sabah saatlerinde Kanpur bölgesinde bir köye gittiklerini belirtti.
 
Awasthi, Dubey ve arkadaşlarının ekskavatörlerle yolu kapattığını ve  çatıların üzerinden polislerin bulunduğu araçlara ateş açtıklarını ifade etti.
 
Dubey’i yakalamak için bölgeye giden polislerden 8’i düşürüldükleri  pusuda yaşamını yitirdi, 4’ü ise yaralandı.
  
Bölgeye desteğe giden güvenlik güçleri 2 suçluyu etkisiz hale  getirirken, 2 kişiyi de yakaladı.
 
Dubey ve arkadaşlarının ise olay yerinden kaçtığı belirtiliyor.
 
Öte yandan Dubey’in cinayet, soygun ve adam kaçırmaya ilişkin 60 suç  dosyası bulunduğu ifade ediliyor.
 

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Hindistan polis pusu Uttar Pradeş
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