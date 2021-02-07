07 Şubat 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.527 -0.50 EURO 8,5130 -0.44
USD 7,0580 -1.09 ALTIN 411,440 -0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hindistan'da korkunç durum: Yaklaşık 150 kişi...

AA |  07 Şubat 2021 Pazar - 14:30 | Son Güncelleme : 07 02 2021 - 14:41

Hindistan’da Nanda Devi buzulunun bir parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesinin ardından meydana gelen selin bir elektrik santraline ve çok sayıda yerleşim yerine zarar verdiği ve yaklaşık 150 kişinin ölmüş olabileceği bildirildi.


"Hindustan Times"ın haberine göre, Uttarancal eyaletindeki Chamoli  bölgesinde bulunan Dhauliganga Nehri'ne buzul düşmesi sonucu sel meydana geldi.
 
Felaketin ardından 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirten  yetkililer, bölgede hidroelektrik  projesinde çalışan en az 150 işçinin  akıbetlerinin henüz bilinmediğini bildirdi.
 
Yetkililer, Dhauliganga Nehri kıyısında bulunan birçok evin  yıkıldığını ifade ederek, Pauri, Tehri, Rudraprayag, Haridwar ve Dehradun bölge  halkını olası bir felakete karşı uyardı.
 
Hint-Tibet Sınır Polisi (ITBP), felaketin yaşandığı Raini köyü  yakınlarında, arama kurtarma operasyonu başlattı. ITBP Sözcüsü Vivek Pandey,  200’den fazla polisin kurtarma çalışmasında yer aldığını ve durumun kontrol  altında olduğunu bildirdi.
 
Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, Ulusal Afet Müdahale Gücü’ne  (NDRF) bağlı 4 ekibin olay yerinde olduğunu ve destek ekiplerinin Yeni Delhi’den  Uttarakhand’a hareket ettiğini ifade etti.
 
Selden etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 3  helikopterin Dehradun ve civarında konuşlandırıldığı belirtildi.
 
Uttarancal Eyalet Başkanı Trivendra Singh Rawat, halkı yaşanan  felaketle ilgili eski sel videolarını kullanarak yanlış bilgi yaymaktan kaçınmaya  çağırdı.
 
Felaketin yaşandığı sırada etkinlik için Assam’da bulunan Hindistan  Başbakanı Narendra Modi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Uttarancal’daki  talihsiz durumu sürekli takip ettiğini, halkın felaketzedelerin yanında olduğunu  ve onlar için dua ettiğini belirtti.
 
Uttarancal'da 2013'te şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen heyelan  ve sellerde binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
 

ETİKETLER

Hindistan buzul nehre düştü sel anı görüntülendi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.