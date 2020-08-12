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Hindistan'da Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli mesaj protestolara yol açtı

AA |  12 Ağustos 2020 Çarşamba - 11:11 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 11:11

Hindistan'da binlerce Müslüman, Karnataka eyaletinde bir milletvekilinin yeğeninin Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli sosyal medya mesajının ardından sokaklara döküldü.


Hint basınındaki haberlere göre, muhalefetteki Hindistan Ulusal  Kongresinin (INC) milletvekillerinden Srinivas Murthy'nin yeğeni P. Naveen,  Facebook’ta Hazreti Muhammed ile ilgili hakaret içeren ve provokatif bir içerik  paylaştı.
 
Mesajın ardından Bangalore'de binlerce Müslüman sokaklara çıkarken,  yüzlercesi de milletvekilinin evinin etrafını sardı.
 
Emniyet mensuplarından, milletvekilinin yeğeninin gözaltına alınmasını  talep eden protestocular bir polis merkezine zarar verirken, polis taşıtlarının  da bulunduğu çok sayıda aracı ateşe verdi.
  
Göstericilere ateş açan polis, göz yaşartıcı gaz ve copla müdahalede  bulundu.
 
Çıkan olaylarda 3 kişi öldü, çoğu polis 60 kişi yaralandı.
 
Hayatını kaybeden 3 kişinin polisin açtığı ateş sonucu yaşamını  yitirdiği belirtiliyor.
 
Protestoların yoğun yaşandığı DJ Halli ve KG Halli bölgelerinde sokağa  çıkma yasağı ilan edildi.
 
Olaylarla ilgili 110 kişi gözaltına alındı.
 
Öte yandan, söz konusu sosyal medya içeriğini paylaşan Naveen,  gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.
 
Müslüman kanaat önderleri ve siyasetçiler halka sükuneti korumaları  çağrısında bulundu.
 
Sosyal medyada binlerce kişi, Hazreti Muhammed ile ilgili hakaret  içerikli paylaşıma tepki gösterdi.
 

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Hindistan Hz. Muhammed hakaret içerikli mesaj
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