30 Ocak 2018 Salı
İSTANBUL 
13°C / 5°C
GALERİ VİDEO
BIST 119.303 -1.28 EURO 4,6960 0.16
USD 3,7820 -0.08 ALTIN 163,590 0.16
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hindistan'da erkek çocuk tercihi nüfusun dengesini bozdu

AA |  30 Ocak 2018 Salı - 17:43 | Son Güncelleme : 30 01 2018 - 17:43

Hindistan hükümetince yapılan araştırma, ailelerin erkek çocuğu tercihi nedeniyle ülkedeki kız çocuğu nüfusunun beklenenden 63 milyondan daha az olduğunu ortaya koydu.


Hindistan'da ailelerin erkek çocuk tercihi ülkedeki  kız erkek nüfusunun dengesini bozarken, kadın nüfusunun giderek azaldığı  belirlendi.
 
Hükümet tarafından yapılan yıllık ekonomik araştırmada, ülkede kız  çocuğu nüfusunun beklenen sayıdan 63 milyondan daha az olduğu ortaya çıktı.
 
Araştırmada, kız çocuğu nüfusundaki azalmanın başlıca nedenlerinin  erkek çocuğu isteyen ailelerin kız bebeklerini doğumdan önce kürtaj yoluyla  aldırması ve erkek çocuklarına kızlara oranla daha iyi beslenme ve sağlık  imkanlarından sunması olarak gösterildi.
 
Araştırmada, kız çocuklarına erkeklere göre daha az eğitim aldığı,  beslenme ve sağlık imkanlarından ise daha az yararlandığı belirtiliyor.
 
UNICEF'in raporuna göre, Hindistan'daki kız çocuk ölüm oranının erkek  çocuklara göre yüzde 17 daha fazla olduğu yer alıyor.
 
Hindistan Kadın ve Çocuk gelişimi Bakanı Maneka Gandhi, Hindistan'da  her gün 2 bin kız çocuğun cinsiyet ayrımı nedeniyle kürtaj edildiğini söylemişti.
 
Hindistan'da erkek çocuk dünyaya getirmek aileler için gurur verici  bir durum olarak görülürken, kız çocuğuna sahip olmak "utanç verici" hatta yasa  dönüşebiliyor.
 
Özellikle ekonomik durumu iyi olmayan aileler kız çocuğunu yük olarak  görüyor. Hint geleneklerine göre, düğün masrafları kızın ailesi tarafından  karşılanıyor.
 
Araştırmada ayrıca birçok kadının aileleri ve özellikle kayın  valideleri tarafından erkek çocuk doğurması için baskıya maruz kaldığı ifade  ediliyor.
 
Araştırmayı yapan Arvind Subramanian, cinsiyet ayrımcılığı sorununun  bin yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğunu dile getirerek, "Hindistan erkek çocuk  tercihi ile yüzleşmeli." ifadesini kullandı.
 
Hindistan'da doğum öncesi bebeğin cinsiyetinin öğrenilmesi yasalara  aykırı ancak bu yasağa çok az hastanenin uyduğu dile getiriliyor.
 
  

ETİKETLER

hindistan kız çocuğu erkek çocuğu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.