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Hindistan'da çığ: 11 ölü

AA |  06 Ocak 2018 Cumartesi - 20:12 | Son Güncelleme : 06 01 2018 - 20:12

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen çığ felaketlerinde 11 kişi yaşamını yitirdi.


Hindustan Times'ın haberine göre, Kralpora karakolundan Waseem Ahmad,  Kupwara  bölgesinde dün meydana gelen çığ felaketlerinde kurtarma ekiplerinin 11  kişinin cesedine ulaştığını belirtti.
 
Kupwara bölgesinde yer alan Sadhna Tepesi yakınlarında meydana gelen  iki ayrı çığda 13 kişinin kar altında kaldığını aktaran Ahmad, ölenler arasında 2  yaşında bir kız çocuğunun ve aracı çığ altında kalan Hindistan Sınır Yolları  Örgütü'nden (BRO) bir mühendisin de olduğu bilgisini paylaştı.
 
Ahmad, kar altında kalan biri 7 yaşında 2 kişinin kurtarıldığını ve  hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.
 
Çığ altında kalanlar arasında bir yolcu aracındaki 7 kişinin de  bulunduğu bildirildi.
 
Çok sayıda polis, asker ve sivil kurtarma görevlisinin katıldığı arama  kurtarma çalışmalarının sona erdiği kaydedildi.
 

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