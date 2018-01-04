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Hindistan'da bir kadın 3 gün eşi ve kızının cesediyle yaşadı

04 Ocak 2018 Perşembe - 15:12 | Son Güncelleme : 04 01 2018 - 15:12

Hindistan'da kocasını ve kızını trafik kazasında kaybeden bir kadın, cenaze masraflarını karşılayamadığı için üç gün boyunca cesetlerle yaşadı.


Hindustan Times gazetesinde yer alan habere göre, 31 Aralık'ta ülkenin  güneyindeki Pencab eyaletinin Lambra köyü yakınındaki trafik kazasında 40  yaşındaki Dalip Singh ve 3 yaşındaki kızı Anajal ile birlikte 5 kişi hayatını  kaybetti.
 
Dalip'in eşi Palma, masraflarını karşılayamadığı için eşi ve kızının  cenazelerini defnedemedi.
 
Palma, yabani hayvanların zarar vermemesi için cesetleri 3 gün evinde  sakladı.
 
Kocası ve kızının cenazelerini parasızlıktan defnedemediğini belirten  Palma, "Keşke ben de kocam ve kızımla birlikte orada olsaydım." ifadelerini  kullandı.
 
Yaşananların yerel basında duyurulmasının ardından Hindistan Kızılhaçı  cenazeleri kaldırması için Palma'ya 8 bin rupi (500 TL) para yardımında bulundu.
 

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Hindistan ceset Dalip Singh
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