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Hindistan'da 654, Brezilya'da 614, Meksika'da 342 kişi öldü

AA |  28 Temmuz 2020 Salı - 9:07 | Son Güncelleme : 28 07 2020 - 9:07

Yeni tip corona virüs nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 654, Brezilya'da 614, Meksika'da 342 kişi hayatını kaybetti.


Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 654  kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 425'e  yükseldi.
 
Hindistan'da son 24 saatte 47 bin 704 yeni Kovid-19 vakası tespit  edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 483 bin 157'ye çıktı.
 
Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 952 bin 744 kişi iyileşti.
 
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre,  Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.
 
Brezilya
Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüs nedeniyle son 24  saatte 614 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 87  bin 618’e, vaka sayısı da 23 bin 284 artarak 2 milyon 442 bin 375’e yükseldi.
 
Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti,  487 bin 654 vaka ve 21 bin 676 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok  etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.
 
Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 667 bin 667 olarak kayda  geçti.
 
Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla  vaka görülen ikinci ülke konumunda bulunuyor. Ülke, Latin Amerika'da "salgının  merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.
 
Meksika
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte  Kovid-19 kaynaklı can kaybı 342 artarak 44 bin 22'ye ulaştı.
 
Meksika'da, Kovid-19 vakası sayısı da 4 bin 973 artışla 395 bin 489'a  çıktı.
 
Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 256 bin 777 kişi iyileşti.
 
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı,  ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
 
Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi  virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.
 

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