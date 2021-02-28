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Hindistan, Brezilya'nın "Amazonia-1" uydusunu uzaya fırlattı

AA |  28 Şubat 2021 Pazar - 22:00 | Son Güncelleme : 28 02 2021 - 22:00

Hindistan, Brezilya'nın ilk yer gözlem uydusu "Amazonia-1"i uzaya gönderdi.


Hindistan Uzay Araştırma Örgütünden (ISRO) yapılan açıklamada, uydunun  Hint yapımı PSLV roketi ile Andra Pradeş eyaletindeki Sriharikota Adası'nda  bulunan Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden fırlatıldığı bildirildi.
 
Açıklamada, roketin Amazonia-1 uydusunun yanı sıra ABD ve Hindistan'a  ait 18 küçük uydu taşıdığı belirtildi.
 
Brezilya'nın bağımsız olarak tasarladığı, yaptığı ve işlettiği ilk  uydu olan Amazonia-1, son yıllarda büyük yangınlarda tahrip olan Amazon Yağmur  Ormanlarının uzaydan gözlenmesi açısından önem taşıyor.

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