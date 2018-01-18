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Hindistan balistik füze fırlattı

18 Ocak 2018 Perşembe - 10:24 | Son Güncelleme : 18 01 2018 - 10:24

Hindistan, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 5 bin kilometre menzilli Agni-V balistik füzesini test etti. Çin ve Rusya'yı vurabilecek menzile sahip füze uzun zamandır sınır anlaşmazlığı yaşanan Pakistan için gözdağı niteliği taşıyor.


Yerel basında yer alan haberlere göre, Çin ve Rusya'yı vurabilecek  menzile sahip füze, Abdülkelam Adası'ndan fırlatıldı.
 
 
Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman, nükleer başlık taşıma  kapasitesine sahip Agni-V balistik füzenin başarıyla test edildiğini açıkladı  ancak yerel basın, füzenin tüm testlerden geçip geçemediğinin henüz bilinmediğini  yazdı.
 
Agni-V balistik füze tüm testlerden geçerse Hindistan, dünyada uzun  menzilli balistik füzeye sahip 6. ülke olacak.
 
ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere, dünyada uzun menzilli balistik  füzelere sahip ülkeler.
 
Uzmanlar, Hindistan'ın sahip olduğu kısa menzilli Prithvi, Dhanush,  Angi-I füzelerinin Pakistan'a, uzun menzile sahip Agni-IV ve Agni-V füzelerinin  de daha çok Çin'e yönelik üretildiği yorumunda bulunuyor.
 
Hindistan, sınır anlaşmazlığı nedeniyle daha önce Pakistan ve Çin ile savaşa girmişti. Hindistan ve Çin arasında 1962'de Himalayalar'daki sınır  anlaşmazlığı yüzünden kısa süreli savaş yaşanmış, iki ülke ateşkesin ardından  savaş öncesi sınırlarına geri dönmüştü.
 
Hindistan ile Pakistan arasında üç savaşa  neden olan Keşmir bölgesiyle ilgili anlaşmazlık ise halen devam ediyor.
 
  
 
 

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