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Hilmi Cem İntepe kimdir? (Survivor 2018)

14 Şubat 2018 Çarşamba - 11:14 | Son Güncelleme : 14 02 2018 - 11:14

Hilmi Cem İntepe kimdir? Sorusu gündemde sıkça araştırılıyor. Survivor 2018 All Star takımında mücadele eden Hilmi Cem İntepe dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. İşte Hilmi Cem İntepe'nin merak edilen hayatı...


Hilmi Cem İntepe Survivor yarışmasının en dikkat çeken yarışmacılarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Hırslı yapısı ve başarılı mücadelesiyle beğeni toplayan Hilmi Cem İntepe'nin yaşamına dair merak edilenleri derledik.

HİLMİ CEM İNTEPE KİMDİR?
 
Hilmi Cem İntepe (d. 19 Mayıs 1992; Muğla, Türkiye), Türk dizi ve sinema oyuncusu.
 
Hayatı
 
Hilmi Cem İntepe, 1992'de Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yenice mahallesinde doğdu. 18 yaşına kadar Bodrum'un Güvercinlik mahallesinde yaşadı. 17 yaşında latin danslarına yazıldı ve birçok kere salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. 
 
Ekranlara ilk defa Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmadaki dans gösterisiyle çıktı. 2013'te Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. Daha sonra ise Survivor All Star'a da katıldı. İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile yaptı. Sonrasında Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizi ve filmlerde rol aldı. 2016'da Bodrum Masalı'nda Kelebek karakterini canlandırdı.
 
Diziler
 
2013    Muhteşem Yüzyıl    Yavuz    Oyuncu
Çalıkuşu    Ahmet Somers Yusuf    Oyuncu
2016-2017    Bodrum Masalı    Kelebek    Başrol
 
Filmler
 
2014    Stajyer Mafya    Birol    Başrol
Çılgın Dersane 4: Ada        Oyuncu
2018    Hürkuş        Başrol
 
Yarışmalar
 
2013    Survivor Ünlüler-Gönüllüler    Kendisi    Şampiyon
2015    Survivor All Star    Kendisi    3. oldu
2018    Survivor 2018    Kendisi    Aday

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