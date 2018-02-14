Hilmi Cem İntepe kimdir? (Survivor 2018)

Hilmi Cem İntepe Survivor yarışmasının en dikkat çeken yarışmacılarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Hırslı yapısı ve başarılı mücadelesiyle beğeni toplayan Hilmi Cem İntepe'nin yaşamına dair merak edilenleri derledik.
HİLMİ CEM İNTEPE KİMDİR?
Hayatı
Hilmi Cem İntepe, 1992'de Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yenice mahallesinde doğdu. 18 yaşına kadar Bodrum'un Güvercinlik mahallesinde yaşadı. 17 yaşında latin danslarına yazıldı ve birçok kere salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu.
Ekranlara ilk defa Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmadaki dans gösterisiyle çıktı. 2013'te Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. Daha sonra ise Survivor All Star'a da katıldı. İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile yaptı. Sonrasında Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizi ve filmlerde rol aldı. 2016'da Bodrum Masalı'nda Kelebek karakterini canlandırdı.
Diziler
2013 Muhteşem Yüzyıl Yavuz Oyuncu
Çalıkuşu Ahmet Somers Yusuf Oyuncu
2016-2017 Bodrum Masalı Kelebek Başrol
Filmler
2014 Stajyer Mafya Birol Başrol
Çılgın Dersane 4: Ada Oyuncu
2018 Hürkuş Başrol
Yarışmalar
2013 Survivor Ünlüler-Gönüllüler Kendisi Şampiyon
2015 Survivor All Star Kendisi 3. oldu
2018 Survivor 2018 Kendisi Aday