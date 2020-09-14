Hilaria Baldwin: Çoklu görevde şampiyonuz

Hollywood'un usta oyuncularından 62 yaşındaki Alec Baldwin ile 36 yaşındaki eşi Hilaria Baldwin, kısa bir süre önce yeni bir erkek bebekle ailelerini biraz daha genişletti.

Beşinci çocuklarına kavuşan çiftin hayatı artık eskisinden daha hareketli. Yoga eğitmeni olan Hilaria Baldwin de yeni hayatından fotoğrafları Instagram sayfasında yayınladı.

Baldwin bir yandan bebeğini emzirirken bir yandan da dişlerini fırçaladı ve o arada da yeni bebeğiyle birlikte bir selfie çekti. Baldwin, bebeğinin doğumundan 3 buçuk gün sonra çektiği bu pozunu "çoklu görevde şampiyonuz" notuyla paylaştı.

BEBEĞİNİN ADINI DA AÇIKLADI

Öte yandan 36 yaşındaki Baldwin, yeni bebeğinin adının Eduardo Pau Lucas Balwin olduğunu da yine sosyal medya hesabından duyurdu.

Çift yeni bebeğin dünyaya geldiğini geçtiğimiz hafta sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmıştı. Baldwin, paylaşımına "Dün akşam bir bebeğimiz oldu. O, mükemmel ve daha mutlu olamazdık. İsim için bizi izlemeye devam edin" notunu düşmüştü.

Baldwin çiftinin Carmen (6), Rafael (5), Leonardo (3) ve Romeo'dan (2) dört tane çocuğu bulunuyor. Bu erkek bebek Baldwin'in altıncı çocuğu. Usta oyuncu, aynı zamanda Kim Basinger ile olan evliliğinden Ireland adında 24 yaşında bir kız çocuğu babası..

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM