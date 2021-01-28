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Hilal Altınbilek beyazlar içinde paylaştı sosyal medya yıkıldı!
"Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde 'Züleyha' karakterine hayat veren güzel oyuncu Hilal Altınbilek, çekimleri Adana'da devam eden dizisinin izin gününde soluğu Uludağ'da aldı. Karın keyfini çıkaran Hilal Altınbilek, çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı. Güzel oyuncunun "Beyaz aşk" notuyla yaptığı paylaşımlara yüz binlerce beğeni geldi...