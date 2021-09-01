Hikmetyar kimdir? Hikmetyar Peştun mu?

Afganistan'ın en güçlü siyasi gruplarından Hizb-i İslami Partisi lideri Gülbettin Hikmetyar, Taliban tarafından kurulacak hükümette ortak olarak yer alma ısrarları olmadığını ancak hükümetin göreve başlamasına önkoşulsuz destek vereceklerini söyledi. Söz konusu destek açıklamasından sonra Hikmetyar hakkında yapılan araştırmalar arttı. Peki, Hikmetyar kimdir?

Hikmetyar yeni yönetim yapısını ilan etmesi beklenen Taliban'a “Taliban ne şekilde hükümet kurarsa kayıtsız ve şartsız onu destekliyoruz." İfadesini kullanınca Hikmetyar kimdir, sorusunun yanıtına cevap aranmaya başlandı.

HİKMETYAR KİMDİR ?

Hikmetyar, 1977’de Hizbi-i İslami örgütünü kurdu ve Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgaline direnen isimlerden biri olarak öne çıktı.

İşgalin bitmesinin ardından başlayan iç savaş döneminde kısa süre başbakanlık yaptı. İç savaş esnasında sivillere yönelik bazı suçlarla itham edildi. Peştu kökenli olan Hikmetyar, 1996’da Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesi üzerine buradan ayrıldı.

Hikmetyar, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra Afganistan’ı işgal eden ABD ordusuna karşı direniş faaliyetleri yürüttü ve ABD’nin başına ödül koyduğu isimler arasında yer aldı. 2017’de Afganistan’da iç uzlaşı için yönetimin çıkardığı yasayla Kabil’e dönen Hikmetyar’ın ismi Birleşmiş Milletler yaptırım listesinden çıkartıldı.