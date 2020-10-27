Hikmet Karagöz kimdir? Bizimkiler’in Abbas’ı Himet Karagöz nereli? Ressam da olan Karagöz’ün biyografisi

Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, 73 yaşında hayatını kaybetti. Kızı Zeynep Karagöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla babasının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Zeynep Karagöz şu ifadeleri kullandı:

"Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe..."

"CANIMDAN BİR CAN DÜŞTÜ TOPRAĞA"

Oyuncu Orhan Aydın da sosyal medya hesabından arkadaşı Hikmet Karagöz'ün vefatını şu sözlerle duyurdu:

"Canımdan bir can düştü toprağa.. 42 yıllık dostluk, yoldaşlık, şen-şakrak-sevinç ve umut dolu bir hayat bitti. Seni asla unutmayacağım #HikmetKaragöz asla."

1962-1963 yıllarında Eminönü Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başlayan sanatçı, 1964'te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'la TV yapımlarında rol almaya başladı. Sinemaya geçişi Faize Hücum filmiyle 1982'de oldu.

Bizimkiler dizisindeki Abbas rolüyle geniş kitlelerce tanındı. 1986'dan bu yana ağırlıklı suluboya olmak üzere resim yaptı, sergiler açtı.

HİKMET KARAGÖZ KİMDİR?

Karagöz, 'Bizimkiler' dizisinde canlandırdığı 'Abbas' karakteriyle hafızlara kazınmıştı.

1946 Samsun doğumlu olan Hikmet Karagöz, oyunculuğun yanı sıra ressamlık da yapıyordu.

1962-1963 yıllarında Eminönü Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başlayan sanatçı, 1964'te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'la TV yapımlarında rol almaya başladı. Sinemaya geçişi "Faize Hücum" filmiyle 1982'de oldu. Bizimkiler dizisindeki 'Abbas' rolüyle geniş kitlelerce tanındı. 1986'dan beri ağırlıklı suluboya olmak üzere resim yapıyordu.

Karagöz, Memleket, Tatar Ramazan, Bir Aşk Hikayesi ve Deli Yürek gibi dizilerde de rol almıştı.