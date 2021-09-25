Hikaye anlatıcılığında ‘sanal gerçeklik’ devri

Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ali Efe İralı moderatörlüğünde gerçekleşen webinar’ın konuğu Unity Technologies’ten Benjamin Radcliffe oldu.

SİNEMA VE OYUN SEKTÖRÜ KESİŞİYOR

Söz konusu webinar’da Benjamin Radcliffe, dijital hikâye anlatıcılığı üzerine yaptığı konuşmasında, medyanın kullanım ve tüketim alışkanlıklarının değiştiğini; sinema ve oyun teknolojilerinin de çeşitli birliktelikler kurarak kesişmeye başladığını aktardı. Özellikle gerçek zamanlı simülasyon sistemi olarak kullanılan Unity isimli oyun motorunun, ön görselleştirme ve taslak çizim gibi tekniklere çok önemli katkılar sağladığını dile getiren Radcliffe, “Sinema için kamera ile yapılanı, gerçek zamanlı çalışan simülasyon yazılımında da mümkün kılabilmek için çalışıyorum” dedi.

LUCAS VE SPEILBERG ÖRNEĞİ

Geçmişte George Lucas ve Steven Spielberg gibi isimlerin benzer hamleleri kendi dijital üretim süreçleriyle kurguladıklarını dile getiren Radcliffe, bu iki dev yapımcının üretim süreçlerine dair örnekler sundu. Özellikle hareket yakalama teknolojilerinde görülen ilerleme sayesinde sinema sektöründe çok önemli atılımların sık biçimde ortaya çıkacağını belirten Radcliffe, dijital ortamdaki görüntü işleme sistemlerinin, fizik tabanlı yazılımsal süreçler çevresinde genişlemeye devam edeceğini ifade etti. Webinar esnasında, Unity Technologies’in bir kolu olan yeni üç boyutlu sanal kütüphane sistemi Furioos da konuşuldu. Radcliffe, üç boyutlu ve tam etkileşimli paylaşımların yapılabildiği Furioos üzerinden çeşitli örnekler vererek; Unity’nin sanal ve artırılmış gerçeklik yapılarının ilgili sistem üzerinde nasıl yer aldığını açıkladı.

Benjamin Radcliffe, aralarında Iron Man ve Transformers gibi filmlerin de yer aldığı çalışma hayatındaki tecrübelerini, oyun dünyasına aktarmasıyla biliniyor.