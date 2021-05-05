HIFU ile prostat tedavisi nasıl olur? Avantajları nelerdir?

HIFU, yüksek yoğunluklu ultrason ışınlarıyla prostattaki kanser bölgesini yok etmeye verilen addır. Bu cihaz 25 yıldan uzun süredir kullanılmaktaydı. Prostattaki tümörün MR’da nerede gelişmiş olduğunu öğrenerek, sadece lezyonun tedavi edilmesi ile hastaların sağ kalımlarının benzer sürelerde olduğunu kanıtladıktan sonra HIFU yöntemini daha fazla kullanmaya başladık. Çünkü bu yöntem sayesinde prostat kanserinin cerrahi tedavisi sonrası hem idrar kaçırma hem de sertleşme bozukluğu şikayetlerini hemen hemen hiç görmüyoruz. Öncelikle hastanın bu yönteme uygun olup olmadığını tespit etmek gerekiyor. HIFU tedavisi sonrası hasta 1 gün hastanede yatıyor ve taburcu olurken hasta sanki hiç ameliyat olmamış gibi ağrısız, sızısız evine gidebiliyor.