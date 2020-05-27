Hidroksiklorokin nedir? Fransa korona virüsü tedavisinde kullanılan Hidroksiklorokin ilaç kullanımını neden durdurdu?

Fransa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisinde başvurulan hidroksiklorokinin kullanımı durduruldu. Resmî Gazete'de yayımlanan kararnameyle Kovid-19 tedavisinde hidroksiklorokinin kullanımına izin veren bir önceki kararname iptal edildi. Buna göre, ülkede Halk Sağlık Yüksek Konseyinin önerisi üzerine hidroksiklorokinin kullanımı durduruldu. Peki, Hidroksiklorokin nedir? Franda kovid 19 tedavisinde kullanılan Hidroksiklorokin ilacını neden durdurma kararı aldı?

Fransa'da 27 Mart'tan itibaren hidroksiklorokinin hastanede doktorların kontrolü altında kullanımına izin verilmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan hidroksiklorokin isimli ilacın denemelerinin "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici askıya alındığını bildirmişti.

HİDROKSİKLOROKİN NEDİR?

Plaquenil adı altında satılan hidroksiklorokin (HCQ), belirli sıtma türlerinin önlenmesi ve tedavisi için kullanılan bir ilaçtır. Madde özellikle klorokine cevap veren sıtma için kullanılır. Diğer kullanımlar arasında romatoid artrit, lupus ve porfiri kutanea tarda tedavisi bulunur. Ağız yoluyla alınır. Ayrıca COVID-19 enfeksiyonları için deneysel bir tedavi olarak kullanılmaktadır.

Yaygın yan etkiler arasında kusma, baş ağrısı, görmede değişiklikler ve kas güçsüzlüğü bulunur. Şiddetli yan etkiler alerjik reaksiyonları içerebilir. Tüm risk göz ardı edilemese de, hamilelik sırasında romatizma için bir tedavi olmaya devam etmektedir. Hidroksiklorokin, antimalaryal ve 4-aminokinolin ilaç aileleri içinde sınıflandırılır.

Hidroksiklorokin 1955 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde tıbbi kullanım için onaylanmıştır. Bir sağlık sisteminde ihtiyaç duyulan en güvenli ve en etkili ilaçlar olan Dünya Sağlık Örgütü'nün Temel İlaçlar Listesi'nde yer alır. Romatoid artrit veya lupus için kullanıldığında gelişmekte olan dünyadaki toptan satış maliyeti (2015 itibarıyla) aylık yaklaşık 4.65 ABD$ olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir aylık tedavinin toptan maliyeti (2020 itibarıyla) yaklaşık 25 ABD$'dır. Birleşik Krallık'ta bu doz NHS'ye yaklaşık 5.15 £'e mal olmaktadır. Hidroksiklorokin 2017 yılında, beş milyondan fazla reçeteyle Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok reçete edilmiş 128. ilaç olmuştur.

FRANSA HİDROKSİKLOROKİN KULLANIMINI NEDEN DURDURDU?

Fransa hükümeti, tartışılan sıtma ilacı hidroksiklorokinin koronavirüs (Covid-19) tedavisinde kullanımını yasakladı.

Fransa'da özellikle Marsilya Devlet Hastanesinde kullanımı desteklenen hidroksiklorokin ilacının yapılan yeni araştırmalara göre faydalı olmadığı, aksine kardiyolojik riskleri arttırdığı bildirildi. The Lancet dergisinde yayınlanan araştırmanın yanı sıra iki farklı klinik araştırmanın da aynı yönde olduğu ifade edilirken, Fransa'da kullanılan hidroksiklorokin ilacının tedavide kullanımının durdurulması istendi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de klorokin klinik deneylerinin durdurulması için çağrıda bulundu.