Petrol ve petrol türevlerinin içerisinde de yer alan Hidrokarbon Doğu Akdeniz’de yapılan sondaj çalışmalarının ardından merak edilmeye başlandı. Sıvı yakıtları nitelemek için kullanılan Hidrokarbon nedir? Hidrokarbon nerelerde kullanılır? İşte Hidrokarbon ile ilgili merak edilenler…

Doğada sondaj çalışmaları ile elde edilebilen hidrokarbonların çeşitli kullanım alanları vardır. Organik bir bileşik olan alisiklik bileşikler olarak sınıflandırılır. Peki, Hidrokarbon nedir? Hidrokarbonlar nelerdir? Hidrokarbon nerelerde kullanılır, özellikleri…

HİDROKARBON NEDİR?

Hidrokarbon, sadece karbon ve hidrojen CxHy atomlarından oluşan kimyasal bileşiklerin genel adı.

HİDROKARBONLAR NELERDİR?

Araçlarda kullanılan benzin, motorin ve LPG; evlerde kullanılan doğal gaz, kömür, tüp gaz ve fuel oil gibi yakıtların hepsi birer hidrokarbon karışımıdır.

HİDROKARBON TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Sadece karbon ve hidrojen atomları ihtiva eden organik bileşikler. Hidrokarbonlar çok çeşitlidir. Birçok üyesi endüstriyel bakımdan önemlidir. Örneğin metan tabii gazların temel maddesidir. Benzin hidrokarbonlar karışımı olduğu gibi benzen, naftalin ve asetilen de birer hidrokarbondur. Hidrokarbonlar teorik bakımdan da önemlidir. Çünkü organik bileşiklerin birçok sınıfının sistematik olarak adlandı

Hidrokarbonlar yapılarına bağlı olarak alifatik, aromatik ve alisiklik bileşikler olarak sınıflandırılır. Alifatik ve alisiklik bileşikler de doymuş ve doymamış olarak sınıfandırılır.

Doymuş hidrokarbon, mümkün olan en çok hidrojen ihtiva eder ve karbonlar birbirlerine bir elektron çiftinin meydana getirdiği tek elektron bağı ile bağlıdırlar. Doymamış hidrokarbonlarda ise karbonlar birbirlerine çift veya üç bağ ile bağlanmışlardır