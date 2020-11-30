Hidrojenle 650 km yapabiliyor!

1992’de hidrojen yakıt hücreli araçlar üzerinde çalışmaya başlayan Toyota, Mirai sedanı ilk kez 2014’te dünya pazarına sunmuştu. Japonca “gelecek” anlamını taşıyan adıyla Mirai, aynı zamanda yüzde 20 civarında daha uygun fiyatıyla da çevreci otomobil teknolojisini yaygınlaytırmayı hedefliyor. Toyota 2. nesil Mirai’yi geliştirirken çok yönlü bir çalışma gerçekleştirmiş. Verimliliğe öncelik verilerek Mirai tipik bataryalı elektrikli otomobillerin menzilinin ötesine geçmeyi hedefliyor. Güç ve hidrojen yakıt kapasitesi, artan verimlilik ile birlikte sağlanan daha iyi aerodinamik menzili yüzde 30 artırdı. Ekstra hidrojen tankının eklenmesi sayesinde yapılan geliştirmelerle sadece su buharı salan sıfır emisyonlu Mirai 650 kilometre civarında menzil yapabiliyor.

174 beygir gücü var

Toyota’nın modüler GA-L platformu ve yeni yakıt hücresi güç ünitesiyle birlikte, yakıt hücresi sisteminin yerleşimiyle kabinde beş kişi için daha geniş bir yaşam alanı da elde edildi. Yüksekliği 1,470 mm ile 65 mm azaltılan aracın dingil mesafesi 140 mm artırılarak 2,920 mm oldu. Uzunluğu 4,975 mm olan aracın iz açıklığı 75 mm artırıldı. Önde ve arkada 19-20 inç jantların kullanılmasıyla birlikte daha dinamik bir görünüm elde edildi.

T şeklinde yerleştirilen yakıt hücresi tankıyla birlikte 5.6 kg hidrojen taşıyabilecek kapasiteye sahip yeni Mirai, optimize edilen 50:50 ağırlık dağılımıyla birlikte dengeli ve dinamik bir sürüş sunuyor. Araç, bir önceki nesline göre yüzde 12 daha güçlü oldu. Yeni nesil Mirai, 5.4 kW/l güç yoğunluğuyla birlikte 174 HP güç üretirken, geliştirilen yapısıyla birlikte -30°C gibi soğuk koşullar için de ideal performans sunuyor.

Satışlarda artış hedefliyor



Toyota yeni Mirai’yi tanıtmasıyla birlikte satış adetlerinde 10 kat artış ile daha büyük bir pazar payı hedefliyor. Bununla birlikte satış fiyatının yüzde 20 düşmesiyle daha ulaşılabilir bir otomobil olacak. Hidrojen altyapısının ve istasyonların çoğalması ile birlikte hükümetler ve yerel otoritelerin çevreci yeni teşvikler sunması, hidrojen yakıt hücreli araçların kullanımının giderek artış göstermesinin önünü açıyor.