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Hidrojen yakıtlı kamyon yola çıkıyor

07 Haziran 2021 Pazartesi - 12:57 | Son Güncelleme : 07 06 2021 - 14:08

Mercedes-Benz GenH2 Kamyon’un geliştirilmiş ilk prototipi teste çıktı


Elektriğe geçiş sürecinde Daimler Trucks, esnek ve zorlu uzun yol kullanımları için hidrojen bazlı yakıt hücrelerini devre almak istiyor. Bu sayede yakıt ikmali olmadan 1.000 kilometre ve üzerinde bir menzil hedefleniyor. Marka, 2020 yılında tanıtılan GenH2 Kamyon’un yeni ve daha da geliştirilmiş prototipinin kapsamlı testlerine Nisan ayı sonunda başladı ve böylece seri üretime giden yolda önemli bir adım atıldı. Daimler Trucks mühendisleri, yakıt hücreli GenH2 Kamyon’u en ince ayrıntısına kadar adım adım test ediyor. Araç ve bileşenler için uygulanan son derece zorlu ve geniş kapsamlı testler kapsamında standart test prosedürlerinin yanı sıra; kesintisiz kullanım, farklı hava ve yol koşulları ve çeşitli sürüş koşullarına odaklanılıyor. Daimler Trucks, bu yıl sona ermeden GenH2 Kamyon’un trafiğe açık yollarda testlerinin yapılmasını öngörürken, müşteri testlerinin de 2023 yılında başlaması planlanıyor. Gerçekleşen testlerin ardından, ilk seri üretim GenH2 Kamyon’un 2027 yılından itibaren müşterilere teslim edilmesi hedefleniyor.
 
 
1,2 milyon kilometrelik  test
Daimler Trucks geliştirme mühendisleri GenH2 Kamyon’u, benzer bir Mercedes-Benz Actros ile aynı dayanıklılığı sağlayacak şekilde tasarlıyor. Bu, 1,2 milyon kilometre yol, 10 yıllık kullanım ömrü ve toplam 25 bin çalışma saati anlamına geliyor. Bu nedenle GenH2 Kamyon, tıpkı her yeni nesil Actros gibi son derece zorlu testlerden geçmek zorunda. Araç, sadece testin ilk birkaç haftasında zorlu kullanım koşullarında dinamometre üzerinde yüzlerce kilometre kat etti ve ayrıca pist ortamında acil frenleme veya bozuk zeminde sürüş gibi çok farklı koşullarda test edildi. 
 

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