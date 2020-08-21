Hidrat gaz nedir? TUNA 1'deki önemli detay! Doğalgazdan 164 kat daha değerli!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de bulunduğu öne sürülen rezervle ilgili yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. Karadeniz'de hidrat-gaz olduğu ve bu gazın doğalgazdan 164 kat daha değerli olduğu ifade ediliyor. Peki, Hidrat gaz nedir? İşte Hidrat gaz hakkında merak edilenler...

Türkiye, Karadeniz 'de gerçekleştirdiği ilk milli sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz keşfetti. Bu rakam, Türkiye'nin yıllık tutarı yaklaşık 12 milyar dolar seviyesine gerileyen doğal gaz ithalatını ciddi miktarda önleyebilecek seviyede bulunuyor. Sakarya Gaz Sahası'ndan yılda 10 milyar metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştirilmesi durumunda, Türkiye'nin 32 yıllık doğal gaz ihtiyacının 5'te biri sadece bu noktadan sağlanabilir. Tuna 1'deki en önemli detaylardan biri de doğalgaz dan 164 kat daha değerli ve yaklaşık 572 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip gaz hidrat. Peki, Hidrat gaz nedir? İşte Hidrat gaz hakkında merak edilenler...

GAZ HİDRAT NEDİR?

Gaz hidratlar düşük sıcaklık ve yüksek basınç (termo-barik) koşulları altında oluşabilen buz görünümlü kristalin katılardır. Kendi hacminden 164 kat daha büyük hacimdeki gazı bünyesi içerisine hapsedebilme özelliğinden dolayı gaz hidratlar yakın geleceğin enerji kaynağı olarak değerlendiriliyor.

Geleneksel hidrokarbon aramacılığı açısından önemi son yıllarda anlaşılmaya başlanan gaz hidratlar, bünyelerinde petrolden türeyen bazı ağır hidrokarbon gazlarını da bulundurabilmektedir. Metan gazı ile birlikte bileşiminde ağır hidrokarbon gazlarını içeren gaz hidratlar, tespit edildikleri sahalarda derinlerdeki petrol rezervuarları açısından dolaylı belirteç (indirect indicator) olarak kabul edilmekte ve bu sebeple petrol endüstrisince geleneksel olmayan (unconventional) enerji kaynakları arasında değerlendirilmektedir.

TUNA 1'DEKİ GAZ HİDRAT AYRINTISI!

Tuna-1 ve Kıyıköy-1 sahalarında bulunan gazın kaynağının da gaz-hidratlar olduğu belirtiliyor.

Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında Karadeniz'de bulunan rezervle ilgili önemli bilgilere yer verdi. Yazısında. Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'yla görüşmesine yer veren Sarıkaya, Karadeniz'de hidrat-gaz olduğunu ve bu gazın doğalgazdan 164 kat daha değerli olduğunu belirtti.

DOĞALGAZ'DAN 164 KAT DAHA DEĞERLİ!

Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın sözünü ettiği gaz-hidrat denizin altında suyun basıncı ile sıkışıp kayalaşan ve gaz üreten bir nevi petrol türevi… Özelliği ise bir birim hidrat-gazın karşılığının eski hesaba göre 64 birim doğalgaza denk gelmesi. Nitekim ABD bunu kaya gazlarında tespit etti ve ciddi gelir kapısı haline getirdi; üstelik sıkıştırıp gemi ile getirdiği Avrupa ’ya da satmaya başladı.

Doç. Dr. Yaycı, bir noktaya dikkat çekip devam etti:

“O dönemde bu konular ele alındığında, yani 2010 yıllarında hidrat-gaz 64 birim ile çarpılırdı. Burada ise bir birim hidrat-gaz 164 birim gaza eşdeğer durumda.”

572 YILLIK DOĞAL GAZ İHTİYACINI KARŞILAYABİLİR!

Muharrem Sarıkaya'nın köşe yazısından satır başları:

"Doç. Dr. Yaycı, o gün de benzer iddiasını dile getirmiş, Türkiye’nin 572 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak boyutta olduğunu söylemişti.

Şimdi ise bunun çok daha yüksek bir rakamla çarpılması gerektiğini belirtti. “Şimdi denizden fıkır fıkır kaynadığı tespit edilen gaza ulaşılacak, ardından da hidrat-gaz katmanına inilecek” dedi.

Anlattığına göre ilk aşamada hidrat-gazın deniz altında yarattığı gaz sahalarına ulaşılacak bunun için gerekli tekniğe Türkiye sahip…

Ancak ABD, Rusya ve Japonya ’nın dışında hidrat-gazın çıkarılması için teknolojiye sahip başka bir ülkenin olmadığını belitti.

Türkiye’nin beş yıl içinde bu teknolojiye de ulaşma becerisine sahip olacağına inancını dile getirdi, “Hele bir gazı çıkaralım sonra hidrat-gaza ulaşırız” dedi.

KOCA PİRİ REİS ARAŞTIRMA GEMİSİ KARADENİZ'DE GAZ HİDRAT ARIYOR!

Dokuz Eylül Üniversitesinden (DEÜ) bilim insanları, üniversitenin araştırma gemisi Koca Piri Reis ile Karadeniz'deki gaz hidrat kaynaklarına yönelik araştırma yapacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme AŞ (DEPARK) arasında Karadeniz'deki gaz hidrat kaynaklarının araştırılmasına yönelik proje için protokol imzalandı. Projeyle Karadeniz’de geniş alanlarda varlığı bilinen gaz hidratların miktarı, içerdiği gaz hacmi, gazın jeokimyasal bileşiminin saptanması ve en uygun gaz üretim modelinin belirlenmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje koordinatörü DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derman Dondurur, ideal koşullarda 1 metreküp gaz hidrattan 164 metreküp doğalgaz elde etmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Projedeki temel araştırma yönteminin sismik çalışmalar olacağını ve faaliyetlerin tamamının Dokuz Eylül Üniversitesi'ne ait olan Koca Piri Reis araştırma gemisi ile gerçekleştirileceğini belirten Dondurur, araştırmanın deniz tabanından sediment örneklerinin alınmasını ve bunların jeokimyasal ve jeoteknik analizini de içereceğini kaydetti.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da Türkiye'nin son dönemdeki enerjide bağımsız olma noktasındaki adımlarını ve politikasını takip ettiklerini belirterek "Ülkemizin enerji alanındaki hamlelerine, enerjide dışa bağımlılığı azaltma konusundaki çalışmalarına destek olacak bu önemli projemizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.