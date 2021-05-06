Kökeni İslâm öncesine dayanan Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu'da bir takım geleneklerle kutlanan Hıdırellez halk takviminin önemli günlerinden biridir. Türkiye'de de Hıdrellez bahar bayramı niteliğinde kutlanan mevsimlik bayramlardandır. Hıdırellezi pek çok ritüelin gerçekleştirildiği Türk kültürü içinde hala canlılığını koruyan pek çok simgesel gelenekle anılır. Hıdırellez gül ağacının altına dilek dileme gibi yöreye göre değişen bereket, bebek, yuva gibi dileklerin sıklıkla dilendiği, gönülden istendiği maddi ve manevi hastalıklara çare arandığı günlerdir. Pek çok kişi bu ritüelleri hala devam ettiriyor. Bu yıl da koronavirüsün gölgesinde geçecek olan Hıdırellez, evlerde kutlanacak. Evde olduğumuz bu Hıdırellez'de pek çok kişi de denize ya da akan su olan yerlere gidemedikleri için Hıdırellez dilek kağıtlarını ritüelini nasıl gerçekeştireceğini araştırıyor. Peki, Hıdırellez dilek kağıtları su yoksa ne yapılır? Hıdırellez dileği suya atılır mı? Hıdrellez dilekleri yakılır mı? İşte detaylar...

Hıdırellez halk takviminin ilk yaz bayramlarından biridir. Birçok gelenek ve görenek Hıdırelleze rast gelen günlerde yüzyıllardır yapılıyor. Yüzyıllar önce toplumlar takvimin olmadığı dönemlerde insanlar hayatlarını temel uğraş konularına göre düzenlerler, ekin ekme, bağ bozumu, hasat, koç katımı, baharın gelmesi, tabiatın canlanması vb. gibi olaylar halk arasında oluşturulan takvim aracılığıyla gerçekleştirilerdi. Bir çok adet ve geleneğin yaşatıldığı Hıdırellez günleri aynı zamanda ferdi ve sosyal hayatla ilgili dileklerin yerine gelmesinin istendiği, maddi ve manevi hastalıklara çare arandığı günlerdir. Türkiye'nin hemen her yerinde Hıdırellez gecesi (5 Mayıs) gül ağacının altına, genellikle kadınlar, yıl içinde elde etmek istediklerini temsil eden küçük nesneler koyarlar.

Ayrıca 5 Mayıs ı 6 Mayıs’a bağlayan gece sular kararırken bir akarsu kenarına gidilir. Daha önceden üzerine çeşitli dilekler, niyetler yazılmış olan kağıtlar açık olarak ve yavaşça suya atılır. Eğer kağıtlar yazıları üste gelecek şekilde suya düşerse dileklerin kabul olacağına, ters dönerse dileklerin tutmayacağına inanılır. İnanışa göre, bu kağıtlar denize kadar gider ve

İlyas Peygamber’e ulaşır.

HIDIRELLEZ DİLEK KAĞITLARI SU YOKSA NE YAPILIR?

Hıdırellez dilek kağıdı genellikle bir gül ağacının altına asılıyor. Ancak su ve deniz gibi yerlere de atıldığı biliniyor. Hızır’ın karadan, İlyas’ın denizden geldiği söylenir. Dilek kağıdı suya atılır.

HIDRELLEZ DİLEKLERİ YAKILIR MI?

Gül ağacı ya da su bulamıyorsanız, dileğinizi yakabilirsiniz. Dileğinizi bir kağıda çizip, kağıdı metal bir kap içinde yakabilirsiniz. Ateşin arındırıcı bir güce sahip olduğu biliniyor.

HIDIRELLEZ GÜNÜNÜN SABAHI NELER YAPILIR?

Hıdırıllezde sabah ilk iş yapılması gerekenlerin başında gül ağacının dibine gitmek vardır. Akşamında konulan para alınıp cüzdana yerleştirilir, yazılan dilek kağıtları da alıp suya atılır. Suya atılmasının sebebi kağıt ne kadar hızlı yok olursa dileğin o kadar hızlı gerçekleşeceğine inanılmasıdır. Hıdırellez günü sabahında erkenden kalkılıp kapıların açılması da bir adettir. Bu sayede hane halkı Hızırın dağıttığı bereket ve bolluktan nasiplendiği gibi evdeki bekarlara da güzel kısmetler çıkar. Hıdırellez günü, bazıları sabah gün doğarken kırlara, bağlara, bahçelere çıkıp buralarda Hızır’ın ayak izlerine basarak bolluğa ulaşmayı düşler.

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ

Kuzu eti yemek, Hıdırellez gecesi soğuk suya girmek, ateş üzerinden atlamak, salıncakta sallanmak sağlık dileklerini; yiyecek, içecek kaplarının, ambarların, para keselerinin, cüzdanların ağzının açık bırakılması, mayasız sütün yoğurt olmasının beklenmesi bolluk ve bereket dileklerini; ev, araba , çocuk, tarla, bağ bahçe gibi dileklerin gül ağacının dibine çizilmesi, olması istenilen şeylerin bir kâğıda yazılması daha sonra bu kâğıtların akarsu, göl ya da denize bırakılması mal mülk dileklerini ifade eden genel Hıdırellez uygulamalarıdır. Kilit açma ve martufal geleneği gibi kısmet ve talih açma ile ilgili uygulamalar da Hıdırellez günü gerçekleştirilmektedir.

Hıdrellez gecesi, gül fidanının dibine dilekler adanmakta ve bu dilekler şekillerle belirlenmektedir. Özellikle son yıllarda kişilerin gelecekten beklentilere ilişkin yapılan uygulamaların başında, gül dalına dileklerin bağlanması ve gül ağacı altına taşlardan ev yapılması gelmektedir. Örneğin evi olmayanlar taşları dizerek ev şekli yapar, çocuğu olmayan kadınlar halı tezgâhlarına sembolik beşikler yaparak bağlar, evlenmek isteyenler yine taşlardan ev figürü oluştururlarmış. Deniz kıyısında olan köylerde ise dilekler sahilde kumun üzerine geçmişte olduğu gibi günümüzde de çizilmektedir.

Hıdırellez gecesi dilenen dilekler gerçekleşinceye kadar kimseye söylenmezmiş. Dilek kabul olunca da eğer bir adak adandıysa o mutlaka yapılırmış.

Evlenmediği için artık kısmetinin kapalı olduğuna inanılan gençlere kısmetinin açılması için gencin akşamdan bir odada kilitlenmesi ve ertesi sabah kilitleyen kişinin erkenden kalkıp iki rekat namaz kıldıktan sonra gidip evlenmeyen genci uyandırıp, başının üstünde aynı kilidi “Allah’ım ben bu kilidi açıyorum sen de kısmetini aç “ diyerek açma uygulamasıdır.

Hıdırellez gecesi yapılan uygulamaların bir kısmı da bolluk ve bereket adına gerçekleşenleri kapsamaktadır. ıdırellez gecesi pencerelerin önüne, bir yıl boyunca parasız kalmamak için para konulurmuş.

Hıdırellez gecesi herkes namaz kılıp dilekte bulunur. Evi olmayanlar taşlarla küçük evler yapar. Taşları üst üste dizerek katlar yapar. Gelecek Hıdırelleze kadar dileklerin tutacağına inanılır. Ayrıca evde kalmış kızların evlenebilmesi için kırk evden toplanan kumaş parçalarından yorgan dikilir, ya da yine kırk evden toplanan paralarla bir yorgan alınır ve Hıdırellez gecesi bu yorganlar örtülür. Böylece, evlenememiş kızın bir dahaki Hıdırelleze kadar evleneceğine inanılır.