Müslüman alemi için dönüm noktası olan hicret, hicret takviminin başlangıcı oldu. Hicri 1442 20 Ağustos bugün başladı. Hz. Ömer’in halifelik döneminde yapılan hicret, Hz. Ali’nin halifeliğinde Hicri takvimin başlangıcı olmuştur. Peki, Hicri yılbaşı nedir? Hicri takvim 2020…

Hz. Ömer’in halifeliğinde gerçekleştirilen ve Hz. Ali’nin isteğiyle hicri takvimin başlangıcı olan Hicri yılbaşı başladı. Hicri 1442 yılı, çarşambayı perşembeye bağlayan gece akşam namazı vaktinin girmesiyle başladı. Peki, Hicri yılbaşı nedir? İşte Hicri takvim…

HİCRİ YILBAŞI NEDİR?

Hicri yılbaşı muharrem ayının başlangıcıdır. Zilhicce ayının son gecesini Muharrem ayının birinci gününe bağlayan zaman dilimidir.

HİCRİ TAKVİM

Miladi takvime benzeyen Hicri takvim de 12 aydan oluşur. Miladi takvimde bir yıl 365-366 günden oluşurken Hicri takvimde bir yıl 354-355 günden oluşur. İslami Yeni Yıl Muharrem ayı ile başar ve Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayları ile olarak devam eder. Hicri takvimin on iki ayından dördü kutsal sayılmıştı. Bu dört ayda savaşmak ise yasaklanmıştır.

“(Kameri) yıl on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Üçü birbiri ardınca gelir. Bu aylar: Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Cumada ile Şa'ban arasındaki Receb Mudar'dır…” (Buhari 3197)

Hicri takvimine göre 12 ay

Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahiri, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce.