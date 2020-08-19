Hicri yılbaşı ne zaman? Hicri sene sonu duası!

Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan ve faziletli olduğu bilinen Muharrem ayı başlıyor. Müslümanlar hicri sene sonu ne zaman 2020, sorusuna yanıt arken hicri yılbaşı duası ne zaman okunur, sorusunu da araştırmaya başladı. İşte Hicri yılbaşı tarihi ve Hicri yılbaşında okunacak dua…

HİCRİ YILBAŞI 1442 NE ZAMAN 2020?

Hicri 1442 yılı, 20 Ağustos Perşembe günü başlayacak. 29 Ağustos Cumartesi günü de Aşure yapılacak.

HİCRİ YILBAŞI DUASI

Ey Allâh! Ben bütün bunlardan dolayı Senden mağfiret diliyorum. Beni bağışla. Ey kerem sâhibi! Ey celâl ve ikrâm sâhibi! Senin râzı olup bana sevap vaad ettiğin hangi amelleri bu sen işlediysem, Senden dilerim ki onları kabul edesin ve Senden ümidimi kesmeyesin. Ey kerem sâhibi! Kabûl eyle. Efendimiz Muhammed’e ve âl-i ashâbına salât-ü selâm eyle. Âmîne!’ derse, şeytan: ‘Biz, bir sene yorulup bu günahları işletmek için bunca zahmet çektik, o ise bir anda hepsini sildirdi.’ Deyip yüzüne toprak saçarak kaçar.” (es-Safûrî, Nüzhetü’l-mecâlis, 1/156; Mâü’l-‘Ayneyn, Na’tü’l-bidâyât, sh:165-166; ed-Diyarbî, el-Mücerrebât, sh:71; Hasen el-‘Adevî, en-Nefehâtü’n-Nebeviyye, fi’l-vezâifi’l-‘âşûriyye, sh:69; ‘Abdulhamîd Kuds, Kenzü’n-necâh ve’s-sürûr, sh:298-299)