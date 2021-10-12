Hıçkırık nasıl geçer? Hıçkırığı geçiren yöntemler, püf noktaları nelerdir?

Günlük hayatta hıçkırık birçok insanda yaşanan fakat çokta umursanmayan bir durumdur. Oysa hıçkırık kalp ve beyin gibi pek çok hastalığın habercisi olabilir. Bu bakımdan hıçkırık dikkat edilmesi gereken durumlardan biridir. Bunun yanında hıçkırığı geçirmenin de denenmiş birçok yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemler bazı kişilerde etki ettiği gibi bazılarında etki etmemekle beraber bu kişilere tıbbi bir müdahale de gerekebilmektedir.

Hıçkırık Neden Olur?

Hıçkırık insanlarda iki sebeple zuhur etmektedir. Bunlardan birincisi merkezi sebepler diğeri ise merkezi olmayan sebeplerdir. Merkeziden kastedilen beyindir. Bu nedenle beyinden kaynaklanan hıçkırık sebepleri diğer merkezi olmayan sebeplere nazaran daha fazla öneme sahiptir. Bu sebeple kişinin bu durumda tedaviye başvurması önem arz etmektedir.

Hıçkırık, karın zarı denilen diyaframın kasılmasıdır. Karın kasıldığı zaman bu hıçkırık akciğerler üzerine tazyik etmektedir. Bir taraftan da aşağı doğru baskı kurarak mide ve bağırsaklar üzerine tazyik yapar. İşte bu yukarı ve aşağı yapılan tazyikler sonucunda hıçkırık meydana gelmektedir.

Hıçkırık normal bir refleks olmadığı için mutlaka bir sebeple ya da tetikleyen bir şeyle başlamış olması gerekmektedir. Kişinin bu tetikleyen şeyi bulmak için de vücudunu incelemesi için uzman bir hekimden yardım almasında yarar vardır.

Hıçkırığın Sebepleri Nelerdir?

İstemsiz bir şekilde diyafram kasının kasılıp gevşemesinden oluşan hıçkırığın birçok sebebi bulunmaktadır. Bunlar;

- Fazla yemek yemek

- Stres

- Çok hızlı yemek yemek

- Baharatlı yemekler yemek

- Fazla gülmek

- Sigara ve alkol tüketmek

- Meşrubatları şişeden içmek

- Hava sıcaklıklarındaki ani değişmeler

Hıçkırık Nasıl Geçer?

Tam olarak bilimsel olarak ispatlanmasa da hıçkırığı geçirmek mümkündür. Hıçkırık solunum ile alakalı olduğu için solunum manevraları gibi yöntemlerle geçirilebilir. Burada bahsedilecek olan yöntemler eğer yeterli gelmez, hıçkırık devam ederse mutlaka bir hekime başvurulmalıdır. Bunun yanında hekimin vermiş olduğu ilaçlar da fayda vermezse cerrahi prosedürlere başvurulmalıdır.

Hıçkırığı Geçiren Yöntemler ve Püf Noktaları Nelerdir?

Hıçkırığı geçirmenin bilimsel olmayan yöntem ve püf noktalarla bir takım yolları vardır. Bunlar;

- Torbaya nefes alıp vermek

- Korkutulmak

- Nefes tutmak

- Dil çekerek su içmek

- Güneşe bakmak

- Bardağın ters tarafından su içmeye çalışmak

- Bir kaşık bal ya da bir kaşık şeker yemek

- Sıcak bir şeyler içmek

- Gıdıklanmak

- Küçük parmağı sıkmak

- Limon suyu ve sirke içmek

- Buzlu su içmek

- Derin derin nefes alıp vermek