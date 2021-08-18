Hıçkırık filmi, Tourette sendromu olan ve öğretmen olma hayaliyle yanıp tutuşan Rani adında genç bir kadının tüm olumsuzluklara rağmen hayaline kavuşmasını konu ediniyor. Hint filmi olan Hıçkırık'ın yönetmenliğini Siddharth P. Malhotra yapıyor. 2018'de vizyona giren film yeniden ekranlara geliyor. Peki, Hıçkırık filmi oyuncuları kim? Hıçkırık filmi konusu ne? İşte Hıçkırık filmi (Hindistan) oyuncu kadrosu!
HIÇKIRIK FİLMİ KONUSU NE?
Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. ilerde bir öğretmen olmak istemektedir ancak çevresindeki insanlar, rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmeleri gerektiğini söylemektedir. Sonunda bir okulda öğretmen olarak iş bulur ancak kendini ispatlamak için birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır.
HIÇKIRIK FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Rani Mukerji - Naina Mathur
Neeraj Kabi - Mr. Wadia
Rohit Saraf - Akshay
Sachin Pilgaonkar - Prabhakar Mathur
Asif Basra - Shyamlal
Jannat Zubair Rahmani - Natasha Khanna
Vikram Gokhale - Mr. Khan
Riya Shukla - Supriya Pilgaonkar
Supriya Pilgaonkar - Sudha Mathur
Hussain Dalal - Vinay
Ivan Rodrigues - Müdür
Harsh Mayar - Aatish