Hint sinemasının popüler filmlerinden Hıçkırık filmi (Hichki) Tourette sendromu olan Naina Mathur'un (rani) hikayesini anlatıyor. Yönetmenliğini Siddharth Malhotra'ın yaptığı başrolünde Rani Mukerji'nin yer aldığı Hıçkırık filmi 2018 yılında vizyona girdi. Peki, Hıçkırık filmi oyuncuları kim? Hıçkırık filmi konusu ne? İşte Hıçkırık filmi (Hindistan) oyuncu kadrosu!

Hıçkırık filmi, Tourette sendromu olan ve öğretmen olma hayaliyle yanıp tutuşan Rani adında genç bir kadının tüm olumsuzluklara rağmen hayaline kavuşmasını konu ediniyor. Hint filmi olan Hıçkırık'ın yönetmenliğini Siddharth P. Malhotra yapıyor. 2018'de vizyona giren film yeniden ekranlara geliyor. Peki, Hıçkırık filmi oyuncuları kim? Hıçkırık filmi konusu ne? İşte Hıçkırık filmi (Hindistan) oyuncu kadrosu!

HIÇKIRIK FİLMİ KONUSU NE?

Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. ilerde bir öğretmen olmak istemektedir ancak çevresindeki insanlar, rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmeleri gerektiğini söylemektedir. Sonunda bir okulda öğretmen olarak iş bulur ancak kendini ispatlamak için birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır.

HIÇKIRIK FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Rani Mukerji - Naina Mathur

Neeraj Kabi - Mr. Wadia

Rohit Saraf - Akshay

Sachin Pilgaonkar - Prabhakar Mathur

Asif Basra - Shyamlal

Jannat Zubair Rahmani - Natasha Khanna

Vikram Gokhale - Mr. Khan

Riya Shukla - Supriya Pilgaonkar

Supriya Pilgaonkar - Sudha Mathur

Hussain Dalal - Vinay

Ivan Rodrigues - Müdür

Harsh Mayar - Aatish