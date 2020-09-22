Hiç yaşlanmayan güzellik Ajda Pekkan!

Usta oyuncu, sanatçıya şöyle seslendi: “Hoş geldin sabahımıza. Sen süpersin, starımızsın. Yani geceyi anımsatan yıldızımızsın. Sen hiç yaşlanmayan güzelliksin.”
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Hos¸ Geldin ?Ajda Pekkan ? #sabah ımıza Sen #super sin #star ımızsın Yani #gece yi anımsatan #yıldız ımızsın ama Bugu¨n #gu¨nes¸ dogˆus¸uyla bir s¸arkıyla geldin ... Hepimizin gu¨nu¨ bo¨yle olsa!... #sagˆlık ve Sevgiyle Sen hic¸ yas¸lanmayan gu¨zelliksin! @ajdapekkan #ajdapekkan #superstar ??+??????????? #günaydın ...