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Hiç yaşlanmayan güzellik Ajda Pekkan!

22 Eylül 2020 Salı - 9:46 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 9:46

Filiz Akın, dün sabah Instagram sayfasında Ajda Pekkan’ın botla denizde dolaşırken çekilmiş bir videosunu paylaştı.


Usta oyuncu, sanatçıya şöyle seslendi: “Hoş geldin sabahımıza. Sen süpersin, starımızsın. Yani geceyi anımsatan yıldızımızsın. Sen hiç yaşlanmayan güzelliksin.”

 

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Filiz Akın Ajda Pekkan Instagram paylaşımı
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