Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama çalışmaları hakkında konuştu. Üçüncü doz aşılama için hibrit model üzerinde durduklarını söyleyen Bakan Koca, 3.doz aşıda etkinlik ve koruyuculuk tespiti için gönüllülerden başlanarak hibrit modelin izlenebileceğini belirtti. Peki, Hibrit model nedir? 3. doz aşı ne zaman? 3. doz aşıda hangi aşı yapılacak? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları...

Aşılama çalışmaları ile ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üçüncü doz aşılama için hibrit modeli devreye alacaklarını duyurdu. Bakan Fahrettin Koca, Üçüncü doz aşıda etkinlik ve koruyuculuk tespiti için gönüllülerden başlanarak hibrit modelin uygulanabileceğini söyledi. Peki, Hibrit model nedir? 3. doz aşı ne zaman? 3. doz aşıda hangi aşı yapılacak? İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'na konuştu. Bakan Koca ayrıca, üçüncü doz aşılama için hibrit model üzerinde durduklarını söyledi.

3.doz aşıda etkinlik ve koruyuculuk tespiti için gönüllülerden başlanarak hibrit modelin izlenebileceğini söyleyen Bakan Koca detayları anlattı.

İlk 2 dozu Sinovac aşısı olan bir gruba yine Sinovac, diğer gruba BioNTech, diğer gruba da yerli aşının yapılacağını söyledi.

HİBRİT MODEL NEDİR? NASIL UYGULANACAK?

Fahrettin Koca hibrit modelin nasıl uygulanacağına şöyle devam etti:

"Aynı şekilde ilk 2 dozda BioNTech tercih edenler içinden gönüllü bir gruba da 3. dozda Sinovac, BioNTech ve yerli aşı vurulacak. Böylece 3. dozda hangi hibrit modelle en yüksek koruyuculuk sağlandığı dikkate alınarak yaygın ve yoğun uygulamaya geçilecek"