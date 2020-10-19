Hibrit Jeep Compass 2.1 lt yakacak

Jeep’in 4x4 performansını elektrik motoru ile birleştiren modeli Compass’ın hibrit motorlu versiyonu 4xe Türkiye’de satışa sunuldu. Compass 4xe, elektrik motorun anlık tepkime süresini, dört tekerden çekiş gücüne hızla yansıtıp arazi koşullarında kullanıcısına 4xe SUV deneyimi sağlıyor. ‘S’ ve ‘Trailhawk’ olmak üzere iki donanım seviyesi ile satışa sunulan otomobil önde 180 HP’lik içten yanmalı motor, arkada 60 HP’lik elektrikli motorun da desteğiyle toplam 240 HP’lik güce ulaşıyor. Jeep, 2021'de Renegade modelinin de hibrit versiyonunu pazara sunacak.

Yaklaşık 2 saatte şarj



2 saatten kısa sürede şarj imkanı sunan easyWallbox ile halka açık ve ev tipi şarj çözümü de Compass 4xe ile birlikte kullanıcılara sunuluyor. Elektrikli motor sayesinde toplam sahip olma maliyetini de düşüren model, bugüne kadar üretilen en tutumlu Jeep olarak lanse ediliyor. Compass 4xe, ülkemizde 724 bin 950 TL’lik fiyata sahip.





6 bin Jeep satılacak



Yılın ilk 9 ayında satışlarını en çok artıran premium marka olduklarını söyleyen Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, “İlk 9 ayda yüzde 164 büyümeyle 3 bin 102 adet satış gerçekleştirdik.Yıl başında 4 bin adet olarak belirlediğimiz satış hedefimizi 6 bin adede çıkarttık.Bu yıl Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz en iyi satış adedine imza atarak, kendi rekorumuzu kırmak istiyoruz” açıklamasında bulundu. Süslü, markanın gelecek dönem ürün planında bir çok modelin yer aldığını hatırlatarak 2022 yılında sadece SUV’lerden oluşan bir ürün gamıyla, premium pazarda 10 bin adetlik satış hedeflerini aşan dördüncü marka olmayı hedeflediklerini söyledi. Süslü, 2021’de de 6 bin adetlik satışı geçmeyi hedeflediklerini belirterek premium pazarın yüzde 8.5 lerde oluşmasını öngördüklerini vurguladı.





240 BG üretiyor



1.3 litre motorlu 180 HP’lik altı ileri otomatik şanzımanlı Compass 4xe arkada konumlanan 60 HP’lik elektrik motorla toplam 240 HP’lik güce ulaşıyor. Compass 4xe, arka aksta yer alan 60 HP’lik elektromotorla eşleştirilen ve 11.4 kWh batarya sayesinde tamamen elektrikli sürüş olanağı da sunabiliyor. 400 Volt lityum-iyon kobalt-nikel manganez/grafit batarya, dış etkenlerden korunacak şekilde ikinci koltuk sırasının altında konumlandırılıyor. Özel koruyucu bir muhafaza içine yerleştirilen batarya iyi performans için ısıtma ve soğutma devresiyle destekleniyor. Araç, tamamen elektrikli sürüş modundaki 50 km’lik sürüş menziliyle de günlük şehir içi kullanım için ideal bir yapı sunuyor. Compass 4xe, hibrit modda ise yaklaşık 2,1 lt/100 km tüketimi sağlarken 50 gr/km’den az CO2 salınımıyla dikkat çekiyor.