Hibrit Honda Jazz 310 bin TL’den satışa çıkacak

Honda ürün gamında e:HEV logosunu taşıyan ilk model olan Honda Jazz Hybrid ve ailenin yeni üyesi Crosstar versiyonu 5 Haziran 2021 tarihinde Türkiye’de satışa çıkıyor. 2 motorlu hibrit güç-aktarma sistemi ile satışa sunulan yeni Honda Jazz ve Honda Jazz Crosstar, elektrikli araca en yakın sürüş hissi ile segmentindeki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, Honda’nın ‘Elektrikli Vizyon Stratejisi' kapsamında oluşturulan marka altında e:HEV logosunu taşıyan ilk modelin Jazz olduğunu belirtti. Bir otomobil üreticisinin sorumluluğu olarak karbonsuz hedefine ulaşmak için Honda’nın elektrikli ve yakıt hücreli elektrikli araç çeşitliliğini artıracağını belirten Başkan Tsumura gelişmeleri şöyle değerlendirdi;

“Son dönemde yaşanan tüm zorluklara rağmen 2020 yılında bayilerimizin doğru strateji ve iş birlikleri sonucunda tüm operasyonlarımızda büyüdüğümüzü ve pek çok gelişme kaydettiğimizi belirtmekten büyük mutluluk duyuyorum. 2021 yılı, Honda'nın ‘Honda’yla Gelecek’ konsepti altında yeniliklere imza atacağı ve pazardaki konumunu daha da güçlendireceği bir yıl olacak diyebilirim. Bu kapsamda dijitalleşme çalışmalarını hızlandıracak, müşterilerimize kadar ulaşan tüm operasyonlarımızda yazılım ve donanımları revize edeceğiz.”



Jazz, Honda’nın ilk adımı



Honda’nın mobilite, robotik ve enerji çözümlerini odak noktasına aldığının ve bu doğrultuda tüketiciler için katma değeri yüksek ürünler ürettiğinin altını çizen Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, yeni Honda Jazz’ın bu yolda önemli bir adım olduğunu belirtti. Türkiye’de ilk hibrit otomobili 2007 yılında Civic Hybrid modeli ile sunduklarını hatırlatan Kılıçer, 2011 yılında da 2’inci hibrit modelleri Sport Hybrid CR-Z’yi müşterilerle tanıştırdıklarını belirtti. Son olarak da 2019 yılında CR-V Hybrid’i ürün gamına eklediklerini söyleyen Kılıçer, “Hibrit teknolojisinde de sektöre öncü olan Honda, Jazz ile yeniden hedef yükselttiği pazara 2021 yılında da HR-V’nin hibrit modelini sunacak. 2021 yılında pazara sunacağımız Jazz ve HR-V hibrit modellerimiz ile 2022 yılında toplam hibrit otomobil satışımızı tüm satışlarımız içerisinde yüzde 15 ‘e çıkartacağız” dedi.e:HEV hibrit teknolojisi ile yenilenen Honda Jazz Executive 310 bin TL, Honda Jazz Crosstar Executive ise 320 bin TL fiyat ile 5 Haziran 2021 tarihinde Türkiye’de satışa çıkacak.