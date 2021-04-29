Hibrit Fiat 179.9 bin TL'den geldi!

Fiat’ın ilk olarak 4 Temmuz 1957 yılında, Torino’da ürettiği ikonik modeli Fiat 500’ün hibrit motor seçenekli versiyonları ülkemizde satışa sunuldu. 179 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan 1.0 litrelik, 70 HP’lik hibrit motorlu Fiat 500; Cult, Dolcevita, Sport ve Dolcevita versiyonda sunulan cabrio gövde seçeneği ile farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Fiat 500’de görev yapan yeni nesil, 3 silindirli atmosferik motor, 12V lityum iyon bataryası ile benzinli motor seçeneğine göre yüzde yirmilik yakıt tasarrufu sağlıyor. 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilen yeni nesil hibrit motor teknolojisi, CO2 emisyon seviyesinde de yüzde 21’e kadar düşüş sağlıyor. F

12 volt batarya



iat 500’ün 1.0 litrelik içten yanmalı motorunda, kalkış ve hızlanmalar sırasında bir kayış yardımıyla enerji sağlanırken, yavaşlama ve/veya frenleme sırasında ise; aracın sahip olduğu hareket enerjisinden yararlanılarak, enerji üretip, yeniden kullanılmak üzere 12 Volt’luk lityum bataryasında enerji depolanıyor. Böylelikle 500, hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de emisyon miktarlarını azaltıp çevreyi gözetiyor.





Yeni hibrit Fiat 500’un Sport versiyonunda ise 16 inç alaşımlı jantlar, spor direksiyon simidi, çamurluk üzerinde “Sport” logosu, otomatik klima, 7 inçlik Android Auto / Apple Car Play destekli bilgi ve eğlence sistemi, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu 50/50 katlanır arka koltuklar, hız sınırlayıcı & cruise control bulunuyor. Kabin içinde ayrıca 7 inç TFT gösterge paneli ve kontrol paneli yer alırken; Sport versiyonda; sis farları ve yağmur- karanlık ve arka park sensörleri standart olarak sunuluyor.