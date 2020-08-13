Hibrit eğitim nedir? Üniversitelerde hibrit eğitim modeli uygulanacak!

Corona virüs pandemisi ile gündeme gelen hibrit eğitim modeli internette araştırılan konular arasında geliyor. Üniversitelerin açılacağı tarihin YÖK tarafından açıklanmasının ardından üniversitlerde uygulanan hibrit eğitim modeli merak ediliyor. Peki, Hibrit eğitim nedir? İşte üniversitelerde hibrit eğitim modeli...

Hibrit eğitim corona virüs ile birlikte eğitim sisteminde alternatif modellerden biri olarak gündeme geldi. Üniversitelerin ne zaman açılacağı ve eğitimin yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olacağı merak ediliyordu. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında üniversitelerde seyreltilmiş eğitim modelinin uygulanacağının işaret edilmesinin ardından gözler hibrit eğitim modeline çevrildi. Peki, Peki, Hibrit eğitim nedir? İşte üniversitelerde hibrit eğitim modeli...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? YÖK BAŞKANI AÇIKLADI

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bugün itibarıyla üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istediklerini bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerden ve velilerden sıklıkla üniversitelerdeki yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin sorular aldıklarını belirtti.

"YÖK olarak, bugün itibarıyla üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik." ifadesini kullanan Saraç, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesileyle getirdiğimiz karma modelin (hibrit) hayırlı olmasını diliyoruz."

Saraç, karar süreçlerinde en fazla dikkat ettikleri hususun aileler tarafından kendilerine emanet edilen öğrenciler başta olmak üzere bütün akademik ve idari personelin sağlığı olduğunu vurguladı.

HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?

Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.