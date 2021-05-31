Hibrit çalışma modeli nedir, hibrit çalışma ne demek? Firmalarda yeni trend hibrit çalışma modeli!

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok firma uzaktan çalışma modeline geçti. Uzaktan çalışma dönemi ise bazı firmalar için kalıcı hale gelirken, bazı firmalar koronavirüs sonrası uzaktan çalışma ve işyerinde çalışmanın karma bir modeli olan 'hibrit' çalışma modeline geçmeyi planlıyor. Peki, hibrit çalışma modeli nedir?

McKinsey & Company’ye bağlı McKinsey Global Enstitüsü tarafından hazırlanan ‘Kovid - 19 Sonrası İşimizin Geleceği’ başlıklı rapora göre, 10 kuruluştan 9’u uzaktan çalışma ve işyerinde çalışmanın karma bir modelini sunan hibrit çalışmaya geçiyor. Peki, Hibrit çalışma modeli nedir, hibrit çalışma ne demek?

Hibrit çalışma ne demek?

Hibrit çalışma; haftanın belirli günleri ofisten, belirli günleri de evden çalışarak uygulanan bir çalışma sistemidir. Kısmen evden çalışmanın uygulanacağı hibrit modelde çalışanlar toplu çalışma gerektiren konuları olabildiğince dijital kanallar üzerinden çözmeye teşvik edilirken zorunlu hallerde yapılması gereken fiziki toplantılar için ofisler kullanılıyor.

Google, Akbank gibi şirketlerin de arasında olduğu pek çok firma, hibrit çalışma düzene geçiş yaptı.

Evden çalışma, esnek çalışma, dönüşümlü çalışma derken şimdi de hibrit çalışma işverenin gündeminde.